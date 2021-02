Hubschrauber suchte nach vermisster Seniorin

Bensheim.Für Aufsehen sorgte am Mittwochabend ein über Bensheim kreisender Hubschrauber. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage mitteilte, wurde nach einer 82 Jahre alten Frau gesucht, die seit 16.30 Uhr aus einem Seniorenheim in Bickenbach verschwunden war. Da die Seniorin bis vor kurzem in Bensheim wohnte, wurde die Suche bis dorthin ausgedehnt. Tatsächlich wurde die Frau in der Nähe ihres ehemaligen Zuhauses gegen 23 Uhr von einer Nachbarin gesehen. Die alarmierte Polizei brachte die Seniorin wieder zurück nach Bickenbach.

Am Einsatz waren auch der Arbeiter-Samariter-Bund Südhessen mit einer Rettungshundestaffel, eine weitere Rettungshundeeinheit und die Feuerwehren Bickenbach und Nauheim beteiligt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.02.2021