Hüttenzauber an der Kirchbergschule

Bensheim.Es ist an der Kirchbergschule in Bensheim gute Tradition, dass in der Zeit zwischen den Martinsumzügen und den ersten Weihnachtsmärkten das Hüttenfest stattfindet. Was als Einweihungsfeier des „Knusperhäuschens“ auf dem Pausenhof begann, mauserte sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Treff der Eltern, Lehrer und Schüler der Grund- und des Förderschulzweiges. Das stimmungsvolle Ambiente lud zum ungezwungenen Austausch zwischen den Erwachsenen ein, während sich die Kinder den heißen Waffeln oder Würstchen und dem Spielen widmeten.

Der Widerschein der Feuerkörbe und die vielen dunklen Ecken ließen den Schulhof besonders geheimnisvoll erscheinen. Auch Ehemalige, Schüler, Lehrer und Direktoren nutzen die Gelegenheit, ihrer alten Wirkstätte einen Besuch abzustatten. Ausgerichtet vom Förderverein und Eltern kommen die Erlöse wieder allen Schülern der Kirchbergschule zugute. red/Bild: Pawel

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018