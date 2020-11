Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Bensheim.Am Freitag kam es am Fuß-und Radweg parallel zur Taunusanlage in Bensheim gegen 9.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad den Fuß- und Radweg entlang. Ein anderer Mann saß zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund auf einer Bank am Wegesrand. Auf Höhe der Bank lief der Hund des Mannes nach Polizeiangaben in die Mitte des Weges, so dass die Frau infolgedessen mit ihrem Fahrrad stürzte. Dabei erlitt sie etliche Prellungen.

Vom Unfallort entfernt

Eine unbekannte Frau stieß dazu und half der Frau aufzustehen. Diese wird von der Polizei dringend als Zeugin gesucht. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Für die Klärung des Sachverhalts hofft die Polizei, dass sich die gesuchte Zeugin sowie weitere Zeugen melden werden. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06251/846840 zu erreichen. pol

