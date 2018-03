Anzeige

So standen musikalische Höhepunkte bei der Nacht der Musicals klar im Vordergrund, während szenische Darstellungen eher Seltenheit waren. Die Zuschauer durften sich vom hymnischen „Er lebt in Dir“ aus „König der Löwen“ mitreißen lassen, den Rhythmus des funkig-hippen „Jesus Christ“ aus „Jesus Christ Superstar“ in allen Gliedern fühlen und sich aussuchen, ob sie lieber von Falcos „Amadeus“ oder Queen „gerockt“ werden wollen.

Effektvolles Spektakel

Bei diesen und anderen lebhaften Stücken fuhr das Ensemble ein effektvolles Spektakel aus Musik und Tanz auf, in Szene gesetzt durch schillernde Kostüme und eine aufwendige Lightshow. Dazwischen sorgten gefühlvolle Soloauftritte wie „Memory“ aus Cats und romantische Duette wie „In meiner Welt“ aus Aladdin für schwelgerische Momente. In vereinzelten Rezitativen und dialogischen Duetten bewiesen die vier Hauptdarsteller zwar auch ihre schauspielerischen Qualitäten. Doch bei den oft nur zwei- bis dreiminütigen Songauszügen und Medleys aus den insgesamt 15 Musicals blieb für die jeweilige Handlung schlichtweg nicht viel Zeit.

Die nahmen sich die Akteure stattdessen für eine zweiteilige Comedy-Einlage nach der Pause, die zu einem überraschenden Höhepunkt der Schau wurde. Schöne und Kalev verirrten sich als junges Pärchen auf die Bühne und erklärten, dass sie „eigentlich auf dem Weg zum Helene-Fischer-Konzert“ seien, sich aber verfahren hätten.

Unvermittelt fanden sie sich stattdessen in der „Rocky Horror Show“ wieder – und zwar mitten auf der Bühne an der Seite von „Sweet Transvestite“ Dr. Frank N. Furter, gespielt von Harvey James. Der vollzog die Verwandlung in seinen freizügigen Charakter mit totaler Hingabe, sowohl äußerlich mit Korsett, Strapse, Tanga und entblößtem Hinterteil, als auch durch sein feminines Betragen und einen unbändigen Sexappeal.

Das Publikum feierte ihn begeistert, erst recht als er sich auf die suche nach einem „sexy man“ unter die Zuschauer begab und sich einen jungen Herrn angelte, der dann mit auf die Bühne kommen und ein Selfie mit ihm machen durfte.

Nach rund zwei Stunden schien der gutgelaunte Rausschmeißer „Ich war noch niemals in New York“ aus dem gleichnamigen Udo-Jürgens-Musical den Abschluss des kurzweiligen Abends zu bedeuten, doch dann durfte man sich doch noch über eine Zugabe freuen: Die „Time Warp“, wiederum aus der „Rocky Horror Show“, für die das Ensemble mit allen Zuschauern kurzerhand den zugehörigen Tanz einstudierte. Der Applaus, mit dem das Publikum schon zuvor nicht gespart hatte, erreichte zum Schluss seinen Höhepunkt.

Freitag, 23.02.2018