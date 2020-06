ICE-Trasse, Naherholung und Finanzen

Bensheim.Zu ihrer ersten Präsenz-Sitzung während der Corona-Pandemie kommt die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (9.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße, zusammen.

Thema sind unter anderem die vorliegenden Trassen-Vorschläge zur geplanten ICE-Neubaustrecke. Dieses Thema sei für die Stadt Bensheim von enormer Bedeutung. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27. September einen Antrag der SPD-Fraktion in Form einer Resolution einstimmig bei wenigen Enthaltungen beschlossen, der die Argumente der Stadt Bensheim für die Konsenstrasse entlang der A 67 zusammenfasst.

„In einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung wollen wir den Magistrat beauftragen, in der nächsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses umfassend zu dem Planungsstand zu informieren“, berichtet Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

In der Sitzung wird zudem über alle Anträge für die Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni in der Weststadthalle beraten. „Wir sprechen beispielsweise über einen Antrag von BfB und GLB zum Schutz der Außenflächen. Für uns sind es wichtige Ziele, dass die Naherholungsgebiete Bensheimer Südstadt und In den Zeilbäumen Richtung Zwingenberg als Naherholungsgebiete für die Bevölkerung erhalten und nicht bebaut werden“, betonen die beiden Ortsbeiratsvertreterinnen der BfB, Ingrid Bader (Bensheim-Mitte) und Barbara Ottofrickenstein-Ripper (Auerbach).

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen der Stadt und die Auswirkungen des Konjunkturprogrammes der Bundesregierung auf Bensheim und auf den Kreis Bergstraße sind ebenfalls ein Thema. Die Kreise würden durch das Konjunkturprogramm deutlich entlastet.

„Deshalb stellt sich für uns die Frage, ob die Schul- und Kreisumlage für die Kommunen in den Zeiten der finanziellen Krise gekürzt werden können“, so Stadtverordneter Franz Apfel. red

