„Ich habe in viele verzweifelte Gesichter geschaut“

Gronau.Es war nicht die erste Debatte um die Erhebung von Straßenbeiträgen und es wird nicht die letzte sein. Das gilt nicht nur für Gronau oder Schwanheim, sondern auch für andere hessische Städte oder andere Bundesländer.

Innerhalb Deutschlands sind Straßenausbaubeiträge reine Ländersache und werden daher unterschiedlich behandelt. Baden-Württemberg und Hamburg verzichten schon seit Jahren auf eine Beteiligung beim Straßenbau. Auch die Einwohner von Berlin und inzwischen Bayern müssen nicht zahlen. Andere Bundesländer lassen die Kommunen entscheiden – und das gilt seit vergangenem Jahr auch für Hessen. Anders als bisher sind diese nicht mehr gezwungen, Beiträge zu erheben. Doch das muss man sich leisten können oder wollen.

Der Stadt Bensheim würden damit jährlich rund eine halbe Million Euro verlorengehen, wie von Bürgermeister Richter in Gronau zu hören war. Zumal nicht davon auszugehen ist, dass diese Mindereinnahmen durch Landes- und Bundesmittel kompensiert werden. Aber auch in den immer wieder diskutierten wiederkehrenden Beiträgen sieht der Verband der Grundstücksnutzer keine Lösung. Zwar werde die Beitragslast als erleichternd wahrgenommen, weil sie über viele Jahre verteilt in kleinen Beträgen gestreckt werde, doch erfahrungsgemäß ergebe sich am Ende ein höherer Betrag.

Hauseigentümer zahlen beim Bau ihres Hauses einen Erschließungsbeitrag, in dem auch der Bau der Straße enthalten ist. Für die regelmäßigen Reparaturen der Straße zahlt dann die Kommune. Doch wenn nach 30 oder 40 Jahren eine Rundum-Sanierung fällig wird, wird der Hauseigentümer wieder zur Zahlung herangezogen.

Das wird als ungerecht empfunden, denn über die Jahre zahlt der Bürger Steuern, mit denen die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung finanziert werden.

Auch das Argument, Grundstückseigentümern entstünde durch die Erneuerung einer Straße ein besonderer Vorteil, zieht nicht, denn jede Straße ist Teil des öffentlichen Straßennetzes und wird von allen Bürgern genutzt. Vor allem in den historischen Ortskernen wie in Gronau sind die oft älteren Bewohner finanziell nicht mal in der Lage, erforderliche Instandhaltungen an ihrem Haus vorzunehmen, wie Manfred Held, Sprecher der Gronauer Bürgerinitiative, bemerkte. Da bekommen viele angesichts fünfstelliger Beitragssummen für die Straße Existenzangst. „Ich habe in viele verzweifelte Gesichter geschaut“, sagte Ortsvorsteher Hebenstreit. js

Donnerstag, 31.01.2019