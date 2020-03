„Ich liebe Currywurst und Kochkäse“

Bensheim.„Wir können es uns jetzt kaum mehr vorstellen, wie es wäre, Emilio gar nicht kennengelernt zu haben“, sagt Judith Späh. So selbstverständlich ist der 17-Jährige aus Mexiko Teil der in Bensheim lebenden Familie geworden. Seit September 2019 wohnt Emilio Rangel Marín als Gastschüler bei der fünfköpfigen Familie Späh-Krauß und er bleibt noch etwa vier Monate – genau so lange, wie die Tochter des

...