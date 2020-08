„Die Lauter besser in Szene setzen“, BA vom 14. August

Jeder Bensheimer Bürger hat wohl so sein Lieblingsfleckchen in seiner Heimatstadt. Meines ist die Lauter vom Bereich Grieselstraße, vorbei an der Mittelbrücke als Höhepunkt und dann weiter bis zum Rinnentor. Für mich ist dies das Bensheimer Kleinod schlechthin: Mitten in der Innenstadt ein kleiner renaturierter Bachlauf, ein Refugium für Tiere und Pflanzen, eingefasst von einer Respektabstand gewährenden Natursteinmauer und umgeben von historischen Bauwerken.

Ein Kleinod mit Charme

Vom begleitenden Gehweg und der Mittelbrücke aus bietet die plätschernde Lauter je nach Tages- und Jahreszeit wunderbare natürliche Lichtspiele im Sonnen- oder Mondschein. Gelegentlich kann man frühmorgens einen Graureiher entdecken, der nach Fischen im Bach Ausschau hält, im Frühjahr auch mal eine Entenfamilie mit ihrem Nachwuchs, nach Einbruch der Dämmerung des Öfteren auch Fledermäuse. Das Ganze ist umsäumt von zartem Grün, mit einer Trauerweide neben der Mittelbrücke als besonderem Anziehungspunkt. Hier kann man die Seele baumeln lassen.

Doch jetzt wird das alles in Frage gestellt: Man wolle die Lauter „besser in Szene setzen“, „aus ihrem Dornröschenschlaf holen“, „als zentrale Lebensader neu inszenieren“. Jetzt soll eine „pointierte Beleuchtung“ her, „für die Zugänglichkeit zur Lauter sollen Mauer und Geländer geöffnet werden“. „Das Element Wasser soll auf dem zukünftigen Bewegungsparcours ebenfalls eine Rolle spielen“, mit einem „Weg ans Wasser vom Spielplatz aus“. Es solle „ein Kleinod mit Charme erschaffen werden“. Auch die Trauerweide an der Mittelbrücke wird in Frage gestellt. Sie versperre den Blick auf Lauter und Mittelbrücke aus östlicher Richtung – es müssten „Blickachsen“ geschaffen werden.

Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Aktion. Anstatt ein „Kleinod mit Charme“ zu erschaffen, fürchte ich eher eine Zerstörung dessen. Ich wünsche mir mehr Respekt vor der Natur, Bewahrung – noch besser Förderung – der Tier- und Pflanzenwelt, gerne mehr schattenspendendes Grün entlang des Bachlaufs, inklusive Ersatzpflanzung für in diesem Bereich gefällte Bäume. Und vielleicht könnte man das unschöne Betonunterteil an der Brücke zur Grieselstraße sowie die Einmündung der Lauter in den unterirdischen Bereich des Winkelbachs in regionales und ortstypisches Sandsteinmauerwerk legen.

Der fortschreitende Klimawandel macht auch vor Bensheim nicht halt. Statt „Blickachsen“ sollten wir vielleicht über „Grünachsen“ nachdenken, damit die Luft in unserer Innenstadt auch während den immer längeren und heißeren Sommern erträglich bleibt.

Als Teil einer Gesamtlösung dürfen in diesem Zusammenhang gerne auch mal Themen wie „Wiederöffnung des Winkelbachs zwischen Rinnentor und Parktheater“ sowie „Begrünung des Beauner Platzes“ auf die Agenda kommen – das wäre echte Nachhaltigkeit im Sinne einer höheren Lebensqualität für die Bürger unserer Stadt sowie der Attraktivität für unsere Besucher.

Wolfram Klass

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020