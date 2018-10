Ideen der Bürger umsetzen

Bensheim. Rotes Sofa, Innenstadt-Dialog Bensheim 2030? Da war doch mal was. Im Mai 2017 startete die Stadt eine neue Zukunftswerkstatt mit farbiger Couch als öffentlichkeitswirksames Marketing-Instrument. Im November 2017 ging die Bürgerbeteiligung ins Finale - mit einer langen Liste an Vorschlägen.

Seitdem war Funkstille, umgesetzt oder auf den Weg gebracht wurde nichts. Vor ein paar Wochen kündigte Bürgermeister Rolf Richter sogar an, mit dem Bürgernetzwerk einen neuen Beteiligungsprozess starten zu wollen, der an den Innenstadtdialog anknüpfen soll. Das Ziel des neuen „Bürgerforums Innenstadt“: Die Entwicklung eines gemeinsam getragenen Konzepts, das das Bensheimer Zentrum fit für die Zukunft machen soll. Ähnlich argumentiert wurde vor dem Start des Innenstadt-Dialogs, fragt man aber die Verantwortlichen, ist das Bürgerforum selbstredend eine Weiterentwicklung und kein alter Wein in genauso alten Schläuchen.

Wie dem auch sei: Bevor der Verdacht aufkommen konnte, die alten Ideen landen in der Schublade oder werden durch das Bürgernetzwerk einfach nur im neuen Gewand aufgetischt, trat die Koalition nun mit einem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung auf den Plan. Dieser hatte zum Inhalt, verschiedene Punkte aus dem Innenstadt-Dialog 2017 umzusetzen oder auf Umsetzung zu prüfen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.10.2018