Ideen für den „Marktplatz der Zukunft“

Bensheim.Kooperativ, ergebnisoffen, zukunftsorientiert: Mit diesem Anspruch ist das Bürgerforum Zukunft Innenstadt vor einem knappen Jahr gestartet. Die Herangehensweise hat hessenweit Eindruck hinterlassen. Die Delegation von Juroren und Sponsoren des Landeswettbewerbs „Ab in die Mitte“, bei dem das Bensheimer Projekt mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden war, zeigte sich bei ihrem Lokaltermin jedenfalls beeindruckt (wir haben berichtet).

Erst einmal muss das Zusammenspiel von Stadtgesellschaft und kommunaler Politik allerdings den Härtetest schlechthin bestehen: Im Schulterschluss mit den städtischen Gremien will das Bürgerforum versuchen, den Gordischen Knoten rund um den ewigen Zankapfel Haus am Markt zu durchschlagen. „Wir wollen die Kommunalpolitik nicht ersetzen, sondern ergänzen, indem wir sie auf breitere Beine stellen“, lautet die Zielsetzung des Bürgerforums. Beim Ringen um das beste Konzept für den „Marktplatz der Zukunft“, wie Bürgermeister Rolf Richter die Herausforderung formuliert, sieht das konkret so aus:

Am kommenden Mittwoch (25.) sind alle, die sich für das Thema interessieren und an seiner Lösung aktiv mitwirken wollen, zu einer Auftaktveranstaltung um 19 Uhr ins Kolpinghaus eingeladen, um gemeinsam Erwartungen und Ideen zu sammeln. Wie die Denkmalbehörde sie zu begleiten gedenkt, erläutert die zuständige Expertin im Landratsamt, Angela Exo, gleich zum Start der Dialogreihe am 25. September. Dazu gibt es auch eine fotografische Zeitreise durch die Jahrhunderte. Sie führt vor Augen, wie der Marktplatz wiederholt sein Gesicht verändert hat. Vor diesem Hintergrund erscheint womöglich einiges in einem anderen Licht.

Das weitere Verfahren wird im Detail mit den Gremien der Stadt abgestimmt und schließlich vom Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss abgesegnet. red

