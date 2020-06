Ideenwettbewerb zur Schule der Zukunft

Theresia Hebling © LFS

Bensheim.Der Elektronikkonzern Conrad veranstaltete einen Ideenwettbewerb zum Thema „Wie sieht deine Schule der Zukunft aus?“. Dabei sollten Schüler verschiedener Altersgruppen Modelle und Konzepte für die Schule der Zukunft entweder künstlerisch darstellen oder mithilfe des Programms „Scratch“ ein Modell einer Schule programmieren.

Theresia Helbling aus der Klasse 6 E der Liebfrauenschule Bensheim entwickelte ein Konzept mit einem digitalen Lernbegleiter namens „Pico“, der verschiedene Themen und Fächer für die Schülerinnen strukturiert und koordiniert. Mithilfe dieses Lernbegleiters ist es möglich, dass die Schülerinnen in ihrem eigenen Tempo lernen und selbstständig verschiedene Themen erarbeiten. „Pico“ stellt speziell für jede Schülerin Material zusammen und „baut“ einen eigenen Plan, erinnert an Lernkontrollen und Termine.

So sorgt er für eine super Organisation, heißt es in einer Pressemitteilung der LFS. Auch bei besonderem oder ausgefallenem Interesse an bestimmten Themengebieten hilft der digitale Lernbegleiter bei der Suche nach geeignetem Material. Die Lehrkraft werde natürlich nicht überflüssig, diese ist weiterhin zum Erklären und Nachfragen da. Außerdem hat sie im Blick, wohin die schulische Entwicklung für den Einzelnen gehen könnte. Theresias Beitrag kann unter folgenden Link abgerufen werden: https://scratch.mit.edu/projects/401934413/

Dieser Beitrag gefiel der Jury so gut, dass er mit einem Experimentierkasten prämiert wurde. Die Arbeit Theresias ist ein Beispiel, wie sich Lernen in der digitalen Welt in Zukunft gestalten könnte. Die Liebfrauenschule als Mädchenschule unterstützt ihre Schülerinnen darin, in diesem Bereich Ideen zu entwickeln – Kreativität ist gefragt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020