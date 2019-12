Identitätsfrage für die Bensheimer

Bensheim.Das erste Etappenziel für den Marktplatz der Zukunft ist in Reichweite: Im Februar soll das Stadtparlament die Ausschreibung für einen städtebaulichen Wettbewerb auf den Weg bringen. Die Eckpunkte dafür sind in den vergangenen Monaten im Zuge des Dialogprozesses erarbeitet worden. Den hatte das Bürgernetzwerk gemeinsam mit der Stadt moderiert und begleitet (wir haben mehrfach berichtet).

Dass eine mögliche Vorentscheidung demnächst bevorsteht, merkt man auch daran, dass der Ton an der einen oder anderen Stelle wieder etwas rauer wird. Verantwortliche des Bürgernetzwerks sahen sich nun deshalb zu einigen Klarstellungen aus ihrer Sicht gezwungen. „Die Unterstellung, wir würden die Geschäfte der Stadt betreiben, ist schlicht falsch“, erklärte Bürgernetzwerk-Mitinitiator Karl-Heinz Schlitt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Diskussion auf hohem Niveau

Man sei offen in den Prozess hineingegangen und werde ihn weiter offen begleiten. In den vergangenen knapp 150 Tagen sei in den Arbeitsgruppen und Foren sachlich und fachlich auf hohem Niveau diskutiert worden. Erforderlich dafür war allerdings der Input durch die städtischen Planer. Das vorliegende Ergebnis sei mitnichten von der Stadt manipuliert worden. „Alle Diskussionen wurden offen geführt, alles entsprach in jeder Hinsicht den Kriterien einer guten Bürgerbeteiligung“, so Schlitt.

Ottmar Meissner erinnerte zudem daran, dass man zu allen Veranstaltungen breitgefächert eingeladen habe, um möglichst alle Zielgruppen zu erreichen – neben den klassischen Wegen auch über Facebook, Instagram oder Twitter. Flankiert wurde der Beteiligungsprozess bekanntlich von einer Digitalumfrage mit mehr als 500 Rückläufen. „Die Resonanz war generell sehr gut. Jeder, der wollte, konnte mitmachen“, betonte Meissner.

Dass die Neugestaltung des zentralen Bereichs der Innenstadt die Bensheimer mitunter aufwühlt und zu Diskussionen führt, ist für Sanjin Maracic absolut nachvollziehbar. „Die Frage zur Zukunft des Marktplatzes ist zu einer Identitätsfrage der Bürger geworden.“ Der Marktplatz sei von seiner Identität her mittlerweile gleichzusetzen mit dem Auerbacher Schloss oder dem Kirchberghäuschen. Den Bensheimern, die sich einbringen, müsse man Respekt entgegenbringen.

Für den Architekten und seine Mitstreiter ist es deshalb wichtig, dass nicht nur der obere Marktplatz, sondern das Areal in seiner Gesamtheit im städtebaulichen Wettbewerb betrachtet wird. Das biete die Chance, Meinungen und Positionen zu berücksichtigen, die bei einem harten Schnitt und einer Fokussierung auf den Realisierungsteil des Wettbewerbs womöglich verloren gingen. So könnten aber auch die Ideen der Gruppe einfließen, die sich komplett gegen eine Bebauung vor der Kirche aussprechen. „Wie bereits gesagt: In deren Konzept sind viele gute Punkte, die man unter Umständen auch mit einem Neubau verbinden könnte, wie auch immer der aussieht“, fügte Karl-Heinz Schlitt an.

Für die Aktivisten ist entscheidend, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen letztlich an einem Strang zieht, um „das Beste für Bensheim zu erreichen. Das wollen wir schließlich alle“, so Maracic. Dafür bedürfe es aber der Kompromissbereitschaft und an manchen Stellen eines respektvolleren Umgangs miteinander. Das letzte Dialogforum sei in dieser Hinsicht kein Ruhmesblatt gewesen.

Aufräumen wollte das Bürgernetzwerk auch mit dem Vorwurf der Käuflichkeit durch die Stadt. Um das Beteiligungsverfahren über das weiterhin ehrenamtlich stattfindende Engagement des Bürgernetzwerks hinaus mit allen notwendigen Arbeiten umsetzen zu können, habe der Verein Transforum als Träger des Bürgernetzwerks 20 000 Euro aus dem städtischen Haushalt erhalten. „Kein Mitglied von Transforum und kein Themenverantwortlicher des Bürgernetzwerks – mit Ausnahme der Projektleitung – hat Geld erhalten“, heißt es in einem Schreiben des Netzwerks, das heute (18.) bei der Bürgerversammlung (19 Uhr, Kolpinghaus) ausgelegt werden soll.

