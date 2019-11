Ikonen im Advent

Bensheim.Das spirituelle Forum Bergstraße-Odenwald lädt am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, in die Kapelle von Sankt Laurentius in Bensheim ein, den Einstieg in den Advent mit dem goldenen Glanz der Ikonen zu verbinden.

Das Forum versteht sich als ökumenisch offen und möchte an verschiedenen Orten der Bergstraße Spiritualität fördern, heißt es in der Ankündigung.

Die Ikonenmalerin Christine Zeeb erschließt in meditativer Weise ihre Ikonen zu Motiven des Advents. Musik und gemeinsames Singen ergänzen ihre Ausführungen. Die Veranstalter schreiben weiter: „Haben Sie schon einmal daran gedacht, die stimmungsvolle Zeit des Advents vielleicht einmal ganz anders zu beginnen? Ikonen verbinden wir mit den Kirchen des Ostens. Sie werden dort Fenster zum Göttlichen genannt und weisen auf das Kommen Gottes hin. Sie erzählen von den Gestalten des Advents und laden uns ein, in ein inneres Gespräch zu treten. Dies kann eine gute Vorbereitung auf Weihnachten sein.“ red

