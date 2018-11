Bensheim.Die „Initiative Gesundheit im Dialog“ (IGID) lädt am heutigen Donnerstag (29.) zum Abschlussvortrag des Jahres 2018 in der Apotheke am Hospital in der unteren Fußgängerzone in Bensheim ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Bensheimer Neurologe und Psychiater Dr. Christoph Meyer wird zum Thema „Ich glaube nur das, was ich sehe – Illusion oder Realität?“ referieren. In der Ankündigung heißt es: „Es ist eine Illusion zu glauben, dass das was wir sehen, auch wirklich das ist, was es ist.

Wie kommt es, dass zwei Menschen das Gleiche sehen, sich aber nicht darauf einigen können, was sie wirklich gesehen haben? Unser Seh-System ist ständig einem riesigen Strom von Informationen ausgesetzt, aus denen ein stimmiges Abbild der Welt in unseren Köpfen erschaffen wird. Ohne unser Seh-System hätten wir es sehr viel schwerer, uns in unserer extrem komplexen Umgebung zurechtfinden.

Den Wert des guten Sehens, der Verarbeitung und Auswertung des Gesehenen wissen wir erst zu schätzen, wenn wir nicht mehr so gut sehen können – vorher scheint es uns selbstverständlich.

Doch wie schafft es ein Handball-Torwart, einen Ball aus sechs Metern Entfernung mit einer Fluggeschwindigkeit von über 100 km/h zu parieren? Und dann auch noch die Emotionen: Warum bekommen wir unvermittelt eine Hitzewallung, wenn uns nach 50 Jahren das Foto unserer früheren Geliebten unerwartet in die Hände fällt?“

Über diese und andere Fragen in Zusammenhang mit dem menschlichen Sehen berichtet der Christoph Meyer heute um 19.30 Uhr, in der Apotheke am Hospital in der unteren Fußgängerzone in Bensheim. Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei. red

