Ilse Tämmler feierte ihren 90. Geburtstag

Bensheim.Am Dienstag feierte Ilse Tämmler im Seniorenzentrum an der Eifelstraße ihren 90. Geburtstag. Ihre Wurzeln liegen im thüringischen Schmölln. Dort lebte die Seniorin bis ins Jahr 2011.

Dann zog sie mit ihrem Ehemann Fritz Tämmler in das Seniorenzentrum, um in der Nähe der Tochter zu sein, die bereits seit 25 Jahren in Bensheim wohnt.

Im Namen der Stadt Bensheim übermittelte Bürgermeister Rolf Richter die Glückwünsche zum 90. Wiegenfest. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.12.2018