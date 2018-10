Im Überwald unterwegs

Bensheim.Eine Wanderung des OWK Auerbach führte in die Gegend rund um Wald-Michelbach. Durch Laub- und Nadelwald zog die Gruppe bei bestem Wetter von Affolterbach vorbei am Roßbrunnen zum idyllisch gelegenen Forsthaus von Dürr-Ellenbach.

Als Entschädigung dafür, dass die Wanderung wegen der Sommerhitze in den Oktober verschoben werden musste, standen die Bäume nun nicht nur in herbstlicher Farbenpracht, sondern bescherten auch Früchte, die das Herz der Wanderfreunde höher schlagen ließen. Die Rucksäcke wurden gefüllt mit Esskastanien und Nüssen, die vor dem Forsthaus in großer Menge die Wiesen bedeckten. Nach kurzer Rast führte der Weg von dem am Finkenbach liegenden Ort Olfen über hügelige Wege zum Roten Wasser. In der Senke liegt das durch die Sommerhitze sichtbar beeinträchtigte Moor, eines der letzten im Odenwald, dem man aber dennoch seine besondere Landschaftsstruktur und Schönheit ansehen konnte.

16 Kilometer hatten die Wanderer zurückgelegt, als sie sich in Affolterbach in bester Stimmung einen Umtrunk im Gasthaus „Zum Lamm“ gönnten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018