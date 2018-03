Im August nächster Besuch im Elsass

Anzeige

Gronau.Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Freundeskreises Gronau – Pfaffenheim, die im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Gronau stattfand, konnte der Vorsitzende Peter Jenal zufrieden feststellen, dass eine erfreulich große Zahl der Vereinsmitglieder der Einladung gefolgt waren und sich rege beteiligten. Nach den üblichen Regularien erläuterte er die Unternehmungen des vergangenen Jahres und gab auch einen Ausblick auf die, die 2018 geplant sind.

Mitglieder dazugewonnen

Obwohl das Durchschnittsalter der Mitglieder seit Jahren steigt, entwickeln sich die Mitgliederzahlen weiter positiv – sie konnten nicht nur gehalten, sondern sogar gesteigert werden. Höhepunkt des Jahres 2017 war der Besuch einer 36-köpfigen Delegation bei den elsässischen Partnern. Auf der Hinfahrt wurde ein zweistündiger Zwischenstopp in Gengenbach eingelegt – mit ausreichend Zeit, das wunderschöne Städtchen zu besuchen.

Mit einem kleinen offiziellen, herzlichen Empfang, die Verkostung von Gugelhupf und Crémant einschließend, begann das zweitägige Besuchsprogramm. Blieb der Samstagabend der privaten Begegnung innerhalb der Gastfamilien vorbehalten, so war der Sonntag der gemeinsamen Begegnung im „Écomusée d’Alsace“ – das größte seiner Art in Frankreich, vergleichbar mit dem Hessenpark – vorbehalten. Hier fand auch das gemeinsame Mittagessen statt. Die beiden Vereinsvorstände, Pfaffenheims Bürgermeister und der Gronauer Ortsvorsteher, nutzten die Zeit zu einem Orientierungsgespräch über zukünftige Unternehmungen. Weitere Fixpunkte im Vereinsleben sind die traditionelle Winter- und Herbstwanderung. Die große Zahl an Teilnehmern erfreut die Organisatoren, ist doch die Popularität bis heute ungebrochen.