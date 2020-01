Im Bann des Blues

Bensheim.Kaum ein anderer verbindet Blues und Soul dermaßen lässig mit groovendem Funk und coolen Gitarrenläufen: Bernard Allisons Sound ist eine Fusion aus feurigen Slides und gleißenden Saiten-Explosionen, die von virtuosen Soli auf die Spitze getrieben werden. Souveränes Fingerpicking und ausgefeilte Technik inklusive. Ein echter Hörgenuss im Musiktheater Rex, wo der jüngste Sohn von Blues-Legende Luther Allison jetzt ein exzellentes Konzert gespielt hat.

Allison ist kein Freund großer Ansprachen und ausladender Showposen. Er kommt, macht und geht wieder weg. Ein Musiker, der aus dem Schatten seines berühmten Vaters getreten ist, ohne seine Wurzeln zu verleugnen. „Ich habe meine ersten Gehversuche an seiner Seite gemacht“, sagt Allison. Und wenn er heute auf der Bühne stehe, dann sei es so, als spielten beide miteinander.

Auch wenn er regelmäßig in großen Hallen auftritt, sind die kleineren Clubs immer wieder Stationen seiner Tour. So auch Bensheim, wo Allison auf seiner „Songs From The Road“-Tour vor relativ überschaubarem Publikum eine Auswahl seiner jüngeren Songs präsentierte, wohldosiert gespickt mit Stücken des Vaters und neu arrangierten Versionen aus dem musikalischen Familienerbe.

Schon in jungen Jahren dabei

Schon mit 13 Jahren hatte der Junior zum ersten Mal bei einer Live-Aufnahme seines Vaters mitgemischt. Nach dem Schulabschluss spielte er in Koko Taylors Band Blues Machine und bei Willie Dixons Blues All-Stars. Mit seinem Vater trat er bei diversen Blues-Festivals auf. Zu seinen Lehrmeistern gehörten auch Johnny Winter und Stevie Ray Vaughan. Doch der 53-jährige Amerikaner lässt das traditionelle Zwölf-Takt-Schema gerne mal hinter sich und den Blues dafür in Freiheit wachsen und gedeihen.

Traditionelle und moderne Einflüsse kommen zusammen. Bissige Grooves geben den Ton an, flankiert vom funkigen Saxofon des jazzversierten Saxofonisten Jose James (Kiddio) und satten Bassläufen von George Moye. Gitarrist Dylan Salfar und Schlagzeuger Mario ergänzen die starke Formation. Die Band agiert überaus homogen und spielfreudig, schon beim funkgetriebenen „Night Train“ am Beginn des ersten Sets. Der klare, transparente Sound ist Balsam für die Ohren.

„The Way Love Was Meant To Be“ erblüht aus klassischen Blue Notes, die Allison aus seiner singenden Gibson-Gitarre perlen lässt. Mit „Rocket 88“ packt die Band einen Schatz aus den Archiven des Rhythm’n’Blues aus. Ike Turner hatte den Song 1952 mit seinen Kings of Rhythm aufgenommen. Immer wieder lässt Allison auch flirrende Jimi-Hendrix-Zitate durchblicken – nicht nur bei den Coverversionen.

Aufs Wesentliche konzentriert

„Let’s Try It Again“ bleibt nicht die einzige Reminiszenz an seinen 1997 gestorbenen Vater. Einige Songs, die im Rex zu hören sind, stammen vom Album „In the Mix“, etwa „Moving On Up“ aus dem Jahr 1982. Die 2018er Scheibe „Let It Go“ wurde im Geburtsland des Blues, in Tennessee, aufgenommen. Dabei hat sich Allison auf das Wesentliche konzentriert und einen schlanken, rhythmisch dominierten Sound geschaffen, der auch live viel von seiner nüchternen, zupackenden Art offenbart. Gewürzt wird der knackige Groove durch ausgereiftes Songwriting, gelungene Arrangements, eine tolle Stimme und eine eindrucksvolle Bühnenpräsenz.

Schneller Boogie Woogie, fetziger Rock’n’Roll, swingende Jump-Titel und rauer Chicago-Blues: Viel abwechslungsreicher kann ein Blues-Konzert kaum ausfallen. Selbst die gefühlvollen langsameren Titel zeigten Biss und Muskeln. Bernard Allison zog das Bensheimer Publikum in seinen Bann. Auch ohne Pomp und aufgeblasene Bühnenshow.

