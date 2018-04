Anzeige

Bensheim.Eine Biologiestunde der besonderen Art erlebten die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg zusammen mit Oberstudienrat i.R. und Imker Ulrich Rieckher aus Beedenkirchen. Seit Jahrtausenden werden Bienen wegen ihrer Produkte Honig und Wachs vom Menschen gehalten und genutzt.

Rieckher zeigte mit eindrucksvollen Bildern, welche historische, biologische und auch ökonomische sowie medizinische Bedeutung die Imkerei hat. Für hundert Gramm Honig müssen die Bienen etwa eine Million Blüten anfliegen. Das wiederum heißt: Eine Million Blütenbestäubungen kommen so zustande. Das ist eine Arbeit, die durch menschliche Hände eigentlich nicht zu ersetzen ist. In China, einem großen Produzenten für Honig und Gelée royale – dem Futtersekret der Königinnenmacher im Bienenstaat – besorgen jedoch inzwischen Billigarbeiter die Blütenbestäubung in Obstplantagen, da die dortige Landwirtschaft ebenso wie in den Vereinigten Staaten unter einem Massensterben der Honigbienen leidet.

Ein Schwerpunkt des Vortrags bildete der Körperbau der Honigbiene. Die Honigbiene hat kräftige Antriebsmuskeln , die für die Flügelbewegungen sorgen. Die Vibrationen der Thoraxmuskeln dienen zur Temperaturregelung im Stock (bis zu 44 Grad Celsius). Königin und Arbeiterinnen besitzen als weibliche Tiere einen Giftstachel, der zur Verteidigung dient. Der Stachel der Arbeiterinnen hat als Besonderheit einen Widerhaken. Bienen stechen übrigens nur, wenn sie sich oder ihren Bau unmittelbar bedroht oder angegriffen sehen, erklärte der Experte. Die Beine der Honigbiene sind wie bei allen Insekten gegliedert und dienen dem Pollensammeln. Auch die Mundwerkzeuge und die Verdauung wurden ausführlich erklärt (Nektarsaugen, Sozialmagen, Eigenversorgung). Im Superorganismus Bienenstaat gibt es drei Typen von Bienen, die sich in Größe und Körperform unterscheiden: Königin, Arbeiterin und Drohne. In einem Bienenstaat leben als Maximum etwa zur Sommersonnenwende etwa 40 000 bis 60 000 Bienen.