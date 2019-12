Im Bürgerhaus blieb kein Plätzchen frei

Auerbach.Musik geht immer. Und wenn dann noch das Lied „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ von denBürstädter Sternen präsentiert wird, kennt die Begeisterung im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark keine Grenzen mehr. Die Behindertenhilfe Bergstraße hatte gestern zur Weihnachtsfeier eingeladen. Mit rund 160 Teilnehmern aus der Behindertenwerkstatt in Auerbach war für ein volles Haus gesorgt. Vor allem, als die rund 200 Grundschüler der Schillerschule eintrafen und mit stimmungsvollen Liedern, unter anderem der beliebten „Weihnachtsbäckerei“, das Unterhaltungsprogramm bereicherten.

„Rudi und die Granatsplitter“

Ihnen wurde mit einer Weihnachtsleckerei und Mandarinen für ihren Auftritt gedankt. Gleiches galt für die Bürstädter Akteure, wobei sich Leiterin Christa Haag über eine dekorative Weihnachtskerze aus Holz aus dem „IdeenReich“ der Behindertenhilfe freuen konnte.

Auch aus eigenen Kräften wurde die Weihnachtsfeier musikalisch gestaltet. Sei es beim gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern mit Reiner Mecky, dem Gruppenleiter der Schlosser, mit der hauseigenen Band „Rudi und die Granatsplitter“ oder mit Werkstattmitarbeiter Johannes Wemmer, der dem Keyboard Weihnachtsmelodien entlockte.

Außerdem standen Ehrungen auf dem Programm: Es war eine stattliche Zahl an Werkstattmitarbeitern, denen Geschäftsführer Christian Dreiss und Werkstattleiter Stefan Karner mit einer Urkunde danken konnten.

Gestaltet hatte die Urkunde Jürgen Klaban, der selbst für seine 30-jährige Mitarbeit geehrt wurde. Insgesamt waren es fast 30 Jubilare, die zwischen zehn und 45 Jahren in der Werkstatt beschäftigt sind.

Die Auerbacher Einrichtung ist nach Fürth und Lorsch die älteste Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße und kann im Jahr 2021 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Von einer Elterninitiative 1971 gegründet, wurde die Arbeit zunächst in der ehemaligen Taschentuchfabrik in Bensheim aufgenommen. Die Werkstatt in Fürth, die am kommenden Freitag ihre Weihnachtsfeier hat, nahm 1989 ihre Arbeit auf und im Sommer 2011 wurde die Werkstatt in Lorsch eröffnet. Die Lorscher hatten vor einer Woche ihre Adventsfeier mit Ehrungen.

Die Weihnachtsfeier im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach hatte Hildegard Guthier organisiert, außerdem wurde in der Tagesförderstätte mit weiteren 40 Mitarbeitern gefeiert. Mit Alexandra Pott und Bianca Krauß konnte gestern zwei Geburtstagskindern gratuliert werden.

