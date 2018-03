Im Damenbau künftig auch Lesungen

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bensheim will der Kur- und Verkehrsverein Flyer, einen Begrüßungsbrief und eventuell ein kleines Begrüßungspräsent verschicken lassen. Allerdings ist die finanzielle Frage noch nicht geklärt.

Auch die erfolgreichen und immer sehr gut besuchten Kurkonzerte im Kronepark sollen einer Modernisierungskur unterworfen werden, indem man jüngeren Künstler eine Plattform bietet. So hat man für dieses Jahr – neben den üblichen Terminen von Mai bis September – einen zusätzlichen Event am 27. Mai mit Orchester und Chor des Goethe-Gymnasiums vorgesehen. An die jüngeren Besucher hat man ebenfalls gedacht. Sie können während der Auftritte in einer Bastelecke des Waldkindergartens verweilen. Im Gespräch ist auch ein musikalisches Potpourri mit der „Liedertafel“.

Den Damenbau im Fürstenlager, der vom Kur- und Verkehrsverein seit 18 Jahren angemietet ist und in dem derzeit ausschließlich Ausstellungen der Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ und der Kunstfreunde gezeigt werden, will man für die Bevölkerung attraktiver und vielseitiger gestalten.

Nach einer kurzen Verschnaufpause soll beispielsweise die Sommerakademie wiederbelebt und die Einnahmen für dringende Maßnahmen im Damenbau verwandet werden. Angedacht sind dort auch Lesungen. Schon am 11. April wird Michael Schikowski, Lehrbeauftragter der Universität Düsseldorf, einen spannenden Bogen rund um das Thema 30-jähriger Krieg, ausgehend vom „Abenteuerlichen Grimmelshausen“ spannen. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.

Mit historischen, themenbezogenen Malwettbewerben, Schul-Partnerschaften, aber auch mit der Einführung einer Ehrung für Menschen, die sich besonders um Auerbach verdient gemacht haben, will der Verein für Aufmerksamkeit sorgen. Zusätzlich soll die Öffentlichkeitsarbeit mehr in den Fokus rücken und sich die Abteilungen mit einem gemeinsamen Logo präsentieren.

„In der Vergangenheit hat der Verein viele Dinge gestaltet und auf den Weg gebracht. In Zukunft werden wir weniger bauen, dafür werden wir die grüne Lunge mit gestalten, uns Grünflächen und Spielplätzen widmen“, gab Vorsitzender Currle die Richtung an.

In seinem Bericht ging er ausführlich auf die „tollen Veranstaltungen“ in 2017 ein, erwähnte die zahlreichen Kurkonzerte, die Auerbacher Kerb, die Bilderausstellung und die Kunstausstellung im Bürgerhaus Kronepark. „Es war ein erfolgreiches Jahr“, fasste er zusammen.

Im Anschluss ließen Gaby Mundt für die Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ und Fritz Becker für die Kerweabteilung das Jahr Revue passieren. Becker bedauerte, dass sich immer weniger Mitstreiter für so wichtige Arbeiten wie Auf- und Abbau finden und wies darauf hin, dass etliche Gerätschaften nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Gleichzeitig lobte er das Engagement der Jugendabteilung.

Rechner Manfred Zander erläuterte den Mitgliedern anschließend den Kassenstand und nannte Zahlen. 308 Personen sind derzeit Mitglied im Kur- und Verkehrsverein. Auf Anregung der wieder gewählten Kassenprüfer Thomas Roth und Joachim Göldenitz legte der Vorstand der Versammlung einen schriftlichen Haushaltsentwurf für 2018 vor. Die Entlastung von Rechner und Vorstand erfolgte einstimmig.

