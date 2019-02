Im Dialog mit den Bürgern

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter hält in regelmäßigen Abständen Bürgersprechstunden ab, um mehr über die Anliegen der Bensheimer zu erfahren. In den Sprechstunden können sich die Einwohner Bensheims und der Stadtteile mit ihren Anliegen und Wünschen direkt an den Bürgermeister wenden.

Fragen, Wünsche und Anliegen

Bürger, die ihre Anliegen vortragen möchten, können sich über Telefon 06251/14200 anmelden. Auch Kurzentschlossene können ohne Anmeldung vorbeischauen.

„Ich hoffe, dass möglichst viele Bürger das Angebot nutzen, um mit mir ins Gespräch zu kommen“, sagt Rolf Richter. Nächster Termin: Dienstag, 19. Februar, 10 bis 11 Uhr, im Rathaus (3. Stock). red

