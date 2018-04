Im Freien spielen und erholen

Anzeige

Bensheim.Hausaufgaben erledigt, dann nix wie raus in die Natur! Denn hier können Kinder schnell den Schulstress vergessen und tiefwirkende Erholung finden. Einfach nur auf dem Waldboden liegen, aus Ästen eine Hütte bauen, am Lagerfeuer Pizza backen und Brennnesselsuppe kochen, im Regen durch Pfützen hüpfen, Kräutersalbe gegen Mückenstiche herstellen oder dem Wolf dicht auf der Spur sein.

Das können Kinder in der „Naturwirkstatt“. Die Naturwirkstatt ist eine Waldgruppe für Grundschulkinder, die bereits vor 16 Jahren vom Waldkindergarten Bensheim initiiert wurde, um Kindern über das Kindergartenalter hinaus eine ganzheitliche Begegnung mit der Natur zu ermöglichen.

Regelmäßig treffen sich die Kinder, um gemeinsam die Natur sinnlich und spielerisch zu erfahren. Die Veränderungen in der Natur werden hautnah erlebt, wobei das Erlebnisfeld der Natur praktisch unerschöpflich ist. Treffpunkt ist der Waldkindergarten am Schönberger Sportplatz. Zurzeit gibt es für die Donnerstagsgruppe wieder freie Plätze. Wer Interesse an der Naturwirkstatt hat, kann gerne einen Nachmittag zum Schnuppern dabei sein, so die Veranstalter. red