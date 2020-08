Im Gespräch mit dem Künstler

Bensheim.Ab Sonntag, 23. August, richtet das Museum Bensheim in Kooperation mit der Berliner Galerie Crone den Fokus auf eine wichtige Neuentdeckung der internationalen Kunstwelt: Bis zum 28. September sind Arbeiten des französischen Künstlers Emmanuel Bornstein zu sehen, der bereits Solo- und Gruppenausstellungen in zahlreichen europäischen Ländern sowie in den USA und Brasilien bestücken durfte.

Im Zentrum seiner Collagen und Gemälde stehen ausdrucksstarke, dynamische Figuren.

„Public Preview“ am Freitag

Bereits am Freitag, 21. August, haben Interessierte zwischen 17 und 19 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen einer „Public Preview“ die Ausstellung zu sehen und persönlich mit dem Künstler zu sprechen.

Beim Besuch der Ausstellung haben Museumsgäste Gelegenheit, den eigens aufgelegten, umfassenden Katalog zu Bornsteins Papierarbeiten inklusive eines Textbeitrags von Dr. Eva Atlan vom Jüdischen Museum in Frankfurt zu erwerben.

Da sich wegen der aktuellen pandemiebedingten Vorgaben nur wenige Personen gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten dürfen, wird um vorherige Anmeldung inklusive Adress- beziehungsweise Kontaktdaten an museum@bensheim.de gebeten. Am Einlass kann es unabhängig davon zu Wartezeiten kommen. Im Museum gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. ps

