Im Gespräch mit der jungen Generation

Bensheim.„Hallo, wir müssen reden. Gespräche zwischen Alt und Jung: Wie können sie gelingen?“ lautet das Thema einer Veranstaltung mit der Referentin Marion Schirling, zu der die Bürgerhilfe Bensheim einlädt. Der Vortrag findet am Montag, 28. Oktober, um 15 Uhr in der Cafeteria der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Eifelstraße 21 bis 25 statt. Eingeladen sind Mitglieder und alle Interessierten. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zu erreichen.

Aktuelle Forschungen bestätigen, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter lernfähig und fit bleiben kann. Alles deutet darauf hin, dass hierbei gute Begegnungen und Gespräche, ausreichend Bewegung sowie eigene Ziele und Interesse für Neues eine wichtige Rolle spielen. Wie können wir diese Erkenntnisse für unsere Kontakte und Gespräche mit der jungen Generation ganz praktisch umsetzen? Einblicke und Anregungen zu diesem Thema stehen im Mittelpunkt des Vortrags.

Zum Abschluss ist Raum für eine Diskussion. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Informationen über die Arbeit der Bürgerhilfe Bensheim sind ebenfalls erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.10.2019