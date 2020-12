Im Lockdown kein Stillstand für KSC-Trainer

Bensheim.Die Liste wurde bereits während des ersten Lockdowns abgearbeitet, es gibt nichts mehr, was der Kraftsportclub (KSC) Bensheim nun in der zweiten Corona-bedingten „Auszeit“ an oder in seiner Trainingshalle bearbeiten könnte. „Wir haben alles renoviert, was möglich war“, erklärt KSC-Vorsitzender Reginald Schulze mit Blick auf das Gym der Kampfsportler in der Schwanheimer Straße.

Den seit Anfang November geltenden „Lockdown light“, der für den Kampfsportclub ein komplettes Runterfahren des Betriebs bedeutete, nutzt der KSC nun für die Fort- und Weiterbildung seiner Übungsleiter. Trainer-Lehrgänge werden teilweise von den Landesverbänden trotz der weitreichenden Beschränkungen im Präsenzunterricht unter Beachtung der geltenden Hygieneregelungen angeboten.

Verunsicherung spürbar

Dass die Trainer des KSC in diesen Zeiten vor neuen Herausforderungen stehen, hatte Schulze beim Re-Start nach dem ersten Lockdown festgestellt. Vor allem bei Kindern und jungen Erwachsenen war nach der langen Phase der Einschränkungen der sozialen Kontakte eine große Verunsicherung bei Rückkehr in das Gruppentraining zu spüren gewesen, berichtet der erfahrene Coach. „Das ist anfangs vielen schwergefallen.“

Eine ähnliche Problemstellung erwartet Schulze nun beim nächsten Wiedereinstieg. Um diese Anforderungen meistern zu können, hat sich der Verein entschlossen, sein Trainerteam fachlich und personell breiter aufzustellen. Eine Trainer-Offensive, die bei gleichbleibenden Kosten für die Unterhaltung des Gyms und sinkenden Einnahmen nicht leicht zu schultern ist für den KSC, wie Schulze einräumt. „Zum Glück stehen uns in der Krise liebe Freunde bei.“

Den mittleren vierstelligen Betrag, den die schon absolvierten und die in diesem Jahr noch anstehenden Ausbildungsmaßnahmen verschlingen, steuern der KSC-Ringarzt Eberhard Schmied, die Bensheimer Firma Gaveg und Rechtsanwalt Helmut Kellermann bei.

Mit diesen Spenden wurden die C-Lizenz-Ausbildungen von Phillip Tribble, Pascal Keinz, die nun auch Einheiten im Kickboxen anleiten können, finanziert. Cheftrainer Morrison Owusu nahm erfolgreich an einer Weiterbildung im Bereich Gesundheits- und Präventionssport teil.

Die Präventions- und Reha-Sparte will der Boxclub laut Schulze verstärkt in den Fokus nehmen, „eingreifen bevor Probleme entstehen und gerade denen helfen die besondere Aufmerksamkeit verdienen ist etwas worauf wir schon lange Wert legen, dies möchten wir mit den zusätzlichen Ausbildungen nun forcieren“, begründet der KSC Vorsitzende Schulze diese Entscheidung.

Reginald Schulze, Morrison Owusu und Gwen de Galan haben an einem Lehrgang beim Landesstützpunkt des Box-Verbandes Sachsen in Chemnitz teilgenommen, um auch im leistungsbezogenen Sport auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Psychologin neu im Trainerstab

Zum KSC-Team zählt zudem Lina Jost, die demnächst ihr Psychologie-Studium abschließen wird. „Lina werden wir noch sehr brauchen.“ Schulze rechnet nach einem Wiedereinstieg mit einem hohen Bedarf an intensiver Betreuung vor allem der jungen KSC-Sportler, bei der Lina Josts Expertise gefragt sein wird.

Neu im Trainerstab ist Jennifer Ehret-Fruth, C-Lizenz-Kickboxen, nun hat die Frauen Box- und Kickbox-Gruppe jeden Dienstag eine Trainerin die die Gruppe leitet und als Frauenbeauftragte des Vereins als Ansprechpartnerin fungiert, wodurch gerade den heranwachsenden Frauen der Einstieg ins Training oftmals leichter fällt.

Dass der Weg durch die Corona-Krise für den KSC Bensheim ein Wellenritt ist, zeigt die Entwicklung der Mitgliederzahl seit Beginn der Pandemie. Während des ersten Lockdowns verlor der Club rund ein Drittel seiner Mitglieder, konnte das Minus nach der Wiedereröffnung ausgleichen und stand bei Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November bei 240 Mitgliedern.

Für den noch ungewissen Zeitraum des aktuellen Lockdowns kalkulieren die Verantwortlichen einen ähnlichen Mitglieder-Schwund ein. Der Rückgang der Mitgliederzahl führt zu einer fehlenden Kostendeckung.

Klare Perspektive wäre hilfreich

„Je länger es dauert, umso schwieriger wird es. Derzeit befürchten wir aufgrund der stagnierenden Infektionszahlen, dass wir das reguläre Training frühestens Anfang März wieder aufnehmen können. bis dahin haben sich bis auf der harte Kern viele Mitglieder Training „abgewöhnt“ und kommen nicht wieder, umschreibt der KSC-Chef die finanziellen Folgen für den Verein durch die Austritte.

„Wenn wir eine klare Perspektive für den Re-Start hätten, würde uns das sehr helfen.“ Ausgelotet wird derzeit, welche Corona-Hilfen der öffentlichen Hand der KSC in Anspruch nehmen kann. „Wir sind da dran.“

Mit renoviertem Gym und fachlich und personell bestens gerüstetem Trainerstab ist der KSC Bensheim umfassend präpariert für den – derzeit noch nicht absehbaren – Re-Start. „Wir könnten sofort wieder loslegen“, unterstreicht Reginald Schulze. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020