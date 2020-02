Im lockeren Gespräch die deutsche Sprache üben

Bensheim.Der Babbeltreff, eine wöchentliche Gesprächsrunde für Geflüchtete und andere Menschen mit Migrationshintergrund, feiert seinen zweiten Geburtstag.

Am 22. Februar 2018 wurde erstmals zu einer lockeren „Babbelrunde“ im städtischen Integrationszentrum eingeladen. Die Idee war, Geflüchteten die Möglichkeit zu bieten, ihre erlernten deutschen Sprachkenntnisse auszuprobieren und anzuwenden. Die meisten besuchen regelmäßig Sprachkurse, trauen sich jedoch nicht, das Gelernte auch wirklich anzuwenden. Zu groß ist die Angst, etwas falsch zu machen oder nicht verstanden zu werden.

Im Babbeltreff erfahren dann alle sehr schnell, dass sie viel mehr Deutsch können, als sie sich zutrauen. Meistens ist es eine lustige Runde, in der selten verbessert oder berichtigt wird. Die Themen sind sehr vielfältig: Aktuelles, Traditionen hier und im Heimatland, Besuche auf den Bensheimer Festen und Märkten und immer wieder kleinere Ausflüge. So konnte etwa schon hinter die Kulissen des Staatstheaters in Darmstadt geschaut oder am Felsenmeer geklettert werden. Besuche in Heidelberg, zur Tulpenblüte im Hermannshof oder im Kletterwald haben Spaß gebracht.

All das führt zu gelebter Integration. „Wir, die Teilnehmer und immer ein bis zwei deutsche Ideengeber, sind mittlerweile eine richtige kleine Familie geworden“, heißt es von Seiten der Organisatoren. Es wird diskutiert, es werden Meinungen gebildet und ausgesprochen und Freuden und Sorgen geteilt. Wer neu hinzu kommt, wird herzlich aufgenommen – Herkunft oder Religion spielen überhaupt keine Rolle.

Eine schöne Entwicklung ist, dass sich häufiger Teilnehmer aus der Runde für ehrenamtliche Aufgaben interessieren. So gab es Helfer beim Landesturnfest, bei Jog and Rock, beim „sauberhaften Bensheim“, Unterstützung des Vereins „Bensheim hilft“ und vieles mehr.

Im Laufe der beiden Jahre ist das Interesse so groß geworden, dass es seit einiger Zeit einen zweiten wöchentlichen Termin gibt. Sogar ein dritter ist derzeit in Planung. red

