Im Märchenland Obrunnschlucht

Bensheim.Der Odenwaldklub Bensheim wanderte von Höchst im Odenwald durch die wildromantische Obrunnschlucht hinauf nach Lützel-Wiebelsbach. 1953 wurde die Obrunnschlucht durch ein schweres Unwetter stark beschädigt. Bürger der Gemeinde Höchst richteten in Gemeinschaftsarbeit die Schlucht wieder her und bauten diese weiter aus.

Ein Spazierweg führt drei Kilometer entlang des Obrunnbaches über viele Brücken und Treppen durch ein Stück freiwachsende Natur. Geschmückt mit vielen Miniaturen wie dem Hotel zur Post, dem Leuchtturm, der Wolfsburg, einem Dornröschenschloss und dem Rübezahl trägt die Schlucht mit Recht den Beinamen „Märchenland“. Der Weg führte 12 Kilometer stetig bergauf, mit schönen Ausblicken, vorbei an Rimhorn hinauf zur Mittagseinkehr in Lützel-Wiebelsbach. Von dort ging es, aufgrund des ungemütlichen Wetters, mit dem Taxi nach Wörth am Main. red/Bild: OWK

