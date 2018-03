Anzeige

Stellvertretender Vorsitzender Peter Illing gab Erläuterungen zu der Vereinsfahrt im Mai nach Tabor, dem Zentrum der Hussiten in Tschechien. Die Fahrt ist ebenfalls ausgebucht. Ein Informationsabend für die Teilnehmer ist am 12. April vorgesehen.

Am Samstag, 16. Juni, steht eine Fahrt in den Odenwald nach Ober-Mossau mit Brauereibesichtigung auf dem Programm. An dieser Fahrt können bis zu 30 Personen teilnehmen, wobei für die Busfahrt und die Brauereibesichtigung ein Kostenbeitrag erhoben wird. Die Fahrt startet um 14.15 Uhr in Fehlheim und um 14.30 Uhr am Bensheimer Bahnhof. Der Abschluss ist in der Brauerei vorgesehen. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende Carola Heimann unter Telefon 06251/38798 oder per Mail an carola-heimann@gmx.de entgegen.

Erste Überlegungen wurden noch zur Fahrt nach Worms am 18. August sowie nach Frankfurt am 20. Oktober angestellt. Einzelheiten werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Vorstand freut sich noch auf die Begegnung mit den Mitgliedern der Delegation aus Hostinné, die Bensheim zum Weinfrühling Mitte April besucht. Die guten Kontakte sollen weiter gepflegt werden. Zusammen mit der Stadt ist ein attraktives Programm vorgesehen. mz

