Im Mai geht es wieder nach Ungarn

Der Vorsitzende erinnerte dabei an die Hilfstransporte Nummer 32 und 33, die im März und November 2017 in die Partnerstadt führten und insgesamt 41 Tonnen Hilfsgüter nach Mohács brachten. Müller nannte weiter die Nikolausfahrt im Dezember, die schon lange Tradition hat und bei der die drei Mohácser Kindergärten mit über 300 Kindern beschenkt werden. Ebenso werden jedes Jahr Sach- und Geld-Spenden in das Behindertenheim gebracht.

Großen Anklang fanden die Reise des Vereins nach Györ, Sopron und Mohács und die Tagesfahrt zum Hessentag nach Rüsselsheim. Die traditionellen Veranstaltungen wie Sommerfest, Wildschweinessen, Teilnahme am Bürgerfest dienen zum einen der Geselligkeit, aber auch und gerade, so Müller, um Gewinne zu generieren, die allesamt nach Mohács fließen.

Gestartet war man in das Jahr 2017 mit dem Neujahrsempfang, bei dem Vorstandsmitglied Willi Schobel zum Busho-Mann des Jahres ernannt wurde. Dabei erhielt er die Busho-Plakette. Im Mittelpunkt allerdings standen die Feiern zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft am 6. Mai in Bensheim, und 14 Tage später im Rathaus in Mohács.

Für den zu Beginn der Sitzung beruflich verhinderten Rechner Andreas Born beleuchtete zweiter Vorsitzender Reinhard Grohrock die finanzielle Situation des Vereins und nannte unter anderem die beiden Hilfstransporte, die Unterstützung der Kindergärten, des Behindertenheimes und des Obdachlosenheimes in Mohács als die Faktoren, die die Vereinskasse am meisten belasten. Die Kassenprüfer Bernhard Wahlig und Kurt Manich attestierten eine sorgfältige und einwandfreie Kassenführung. Der Kassenwart sowie der Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Bei den Neuwahlen, die Norbert Bauer als Wahlleiter durchführte, wurde der alte Vorstand komplett einstimmig wiedergewählt. Das Jahresprogramm 2018 wurde den Mitgliedern bereits im November in einem übersichtlichen Flyer vorgestellt. Höhepunkt wird zweifellos die Reise im Mai nach Ungarn sein mit Besuchen in Budapest, in Eger, in der Hortobágyi- und Bugasch-Puszta und beim Nepomukfest in Mohács. Diese Reise ist bereits seit Januar ausgebucht.

Zwei Tagesfahrten, einmal nach Heidelberg und mit dem Schiff nach Neckarsteinach sowie im Herbst nach Miltenberg, stehen auf dem Programm. Im November besucht der Freundeskreis das Kino, wenn der Film „Ungarische Rhapsodie“ gezeigt wird. Vom 1. bis 3. Juni findet das internationale Jugendfußballturnier mit Mannschaften aus den Bensheimer Partnerstädten statt, und im Oktober wird in der Geschwister Scholl Schule eine Ausstellung organisiert, bei der Bilder behinderter junger Künstler aus Mohács und vom Behindertenheim Auerbach zu sehen sein werden.

Obligatorisch ist für den deutsch-ungarischen Freundkreis die Teilnahme am Bürgerfest, die Ausrichtung des Sommerfestes für die Bevölkerung mit dem Kesselgulasch sowie das Wildschweinessen im November.

Am Donnerstag, 5. April, findet um 19 Uhr, im Bürgerraum der Weststadthalle, die außerordentliche Mitgliederversammlung des Freundeskreises statt. Sie ist notwendig geworden, weil der Vorstand drei Punkte in seiner Vereinssatzung ändern beziehungsweise ergänzen möchte.

Die erforderliche Anwesenheit der Hälfte aller Vereinsmitglieder wurde nicht erreicht, so dass in vier Wochen eine erneute Versammlung stattfinden muss. Dann allerdings reicht eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder zur Satzungsänderung. mül

