Im Mittelpunkt steht die heilige Maria

Bensheim.Das Ensemble „Trio im Pas-De-Deux“ gastiert am 16. November, Freitag, ab 19.30 Uhr in der Hospitalkirche in Bensheim und gibt dort ein Konzert mit Mariengesängen und Marienantiphonen als Solo und Duett mit Klavierbegleitung. Auf dem Programm stehen Werke von Scarlatti, Fauré, Pergolesi, Duchène und anderen – im Mittelpunkt steht stets die Figur der heiligen Maria. Ausführende sind Almuth von Wolffersdorff (Mezzo-Sopran), Florence Duchéne (Mezzo-Alt) und Ann-Clair Lies (Klavier). Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrich Kuther.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. „Im Anschluss an das Konzert freuen wir uns darauf, bei einem Glas Sekt mit Ihnen ins Gespräch zu kommen“, schreiben die Veranstalter. red

