„Im Rathaus was übersehen“

Bensheim.Manfred Kern, Bürgermeisterkandidat der Grünen, äußert sich zur Diskussion um die dauerhafte Einrichtung von Tempo 30 in der Friedhofstraße.

Die Überschrift im Bergsträßer Anzeiger vom Montag könnte treffender nicht sein: „Ohne neue Gesetzeslage kein Tempo 30 in der Friedhofstraße“. Nun habe man ja mit mehr oder weniger Verblüffen kürzlich die Verschärfungen des Bußgeldkatalogs, die neuen Regelungen zum Verhalten gegenüber Radfahrern sowie zahlreiche weitere neue Maßnahmen zur Regelung des Straßenverkehrs zur Kenntnis genommen, so Kern.

All diese Dinge stehen in der „54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20. April 2020“. Aber es gebe ein weiteres wichtiges Detail. Seit dem 28. April, dem Tag des Inkrafttretens der Verordnung, dürften „verkehrsbeschränkende Maßnahmen“, also unter anderem die Einrichtung von streckenweise Tempo 30, auch „zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen“ angeordnet werden, ohne dass eine „erhebliche“ Gefahrenlage bestehe. Diese für alle Teilnehmenden am Straßenverkehr, die nicht gerade selbst im Auto unterwegs sind, und für viele lärm- und verkehrsgeplagte Anwohner überall in Deutschland sehr gute Nachricht sei im Bensheimer Rathaus offenbar übersehen worden, meint Kern. „Wie anders ist es zu erklären, dass Verkehrsdezernent Andreas Born der Zeitung gegenüber sagt, die rechtlichen Voraussetzungen lägen derzeit nicht vor und das sei der Behörde auch vom Kreis Bergstraße und der Polizei so bestätigt worden?“, betont der Bürgermeisterkandidat.

Andreas Born als ehrenamtlichem Dezernenten sei dabei zugutezuhalten, dass er an die Weisungen seines Dienstherrn, Bürgermeister Rolf Richter, gebunden sei. „Und dessen Aufgabe wäre es gewesen, sofort nach Inkrafttreten der neuen Verordnung nach einer Lösung für die geplagten Anwohner im ehemaligen Euler-Gelände zu suchen. Man hat aber das Gefühl, dass den Bürgermeister die Probleme der Bürger nicht wirklich interessieren“, kritisiert Manfred Kern. red

