Im Sinne der Brüder Metzendorf aktiv

Bensheim.Vor fünf Jahren wurde die „Metzendorf-Gesellschaft für Architektur und Denkmalschutz“ als Verein in der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim gegründet. Erstmals wurde nun satzungsgemäß der Vorstand neu gewählt – und einstimmig im Amt bestätigt. Frank Oppermann bleibt Vorsitzender, Angela Forberg seine Stellvertreterin.

Die Jahreshauptversammlung war Anlass, die Geschichte des Vereins Revue passieren zu lassen. Schon viel länger als der Verein besteht die Metzendorf-Gesellschaft als Interessengemeinschaft, erklärte Angela Forberg in ihrem Bericht. Seit etwa 15 Jahren treffen sich Bürger aus Bensheim und Umgebung im gemeinsamen Interesse an der Architektur der Bergsträßer Brüder Heinrich und Georg Metzendorf.

Auch überregional unterwegs

Zu den Schwerpunkten des Vereinslebens gehört die Organisation von öffentlichen Vorträgen und Exkursionen zur Architektur der Brüder Metzendorf und ihrer Zeitgenossen. Seit Vereinsbestehen gab es etwa 50 solcher Veranstaltungen im Sinne des Vereinsziels, einer breiten Öffentlichkeit die Bedeutung des kulturellen Erbes der Brüder Metzendorf bewusst zu machen.

Es gab zahlreiche regionale Architekturexkursionen zu Metzendorfbauten in Bensheim, Heppenheim, Alsbach, Erbach, Worms, Darmstadt oder Heidelberg, dazu überregionale Exkursionen zu Bauten in Essen-Margarethenhöhe, Wuppertal, Dresden-Hellerau, Weimar oder Bad Wörishofen. Auf den Spuren des Jugendstils war der Verein in Bad Nauheim, Wiesbaden oder Karlsruhe und auch im Ausland – in Glasgow und Nancy – unterwegs.

Für 2019 ist eine Exkursion nach Wien geplant – wie so oft unter der fachkundigen Führung von Frank Oppermann. Oppermann, inzwischen im Ruhestand, war Professor für Baugeschichte, Denkmalpflege und Entwerfen an der Hochschule Darmstadt und davor Stadthistoriker von Bensheim und Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Darmstadt-Dieburg. Vor kurzem erhielt er den Kulturpreis der Stadt Langen für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in Langener Vereinen, Institutionen und Initiativen.

Innerhalb des Vereins hat sich in diesem Jahr eine neue Arbeitsgruppe gegründet: „Metzendorf-Impulse“ will konkrete Projekte zum Andenken an die Metzendorfs fördern, etwa durch das Anbringen von Plaketten aus Bronze an Metzendorfbauten.

Schon am Samstag, 24. November, findet die nächste Exkursion auf den Spuren des Jugendstils statt. Diesmal geht es nach Traben-Trarbach an die Mosel. Die moselländische Belle Époque wurde um 1904 begründet, unter anderem durch verschiedene Villenbauten des Berliner Architekten Bruno Möhring.

Treffpunkt zur Jugendstilführung ist nach individueller Anreise um 14 Uhr im Stadtteil Traben. Nach der ca. 1,5 Stunden dauernden Führung wird das Jugendstilhotel Bellevue von innen besichtigt und im Belle-Époque-Salon Kaffee getrunken. Anschließend kann der Weihnachtsmarkt – der Mosel-Wein-Nachts-Markt – in außergewöhnlichem Ambiente besucht werden. red

Info: Gäste sind bei der Exkursion willkommen – nach vorhergehender Anmeldung per E-mail an: info.metzendorfgesellschaft@ googlemail.com

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018