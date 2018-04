Anzeige

Sie haben Kontakte zu den Kindergärten und Schulen der Stadt geknüpft und lernten die Einrichtungen von innen kennen. Das sei alles sehr interessant gewesen meint die Mutter einer einjährigen Tochter, die später gerne als Übersetzerin arbeiten möchte.

Aber es gibt auch Frauen, die seit dem Kursende noch keine neuen Pläne geschmiedet haben. Besonders an sie waren die Worte von Alexandra Hoffmann gerichtet: „Dieses Zertifikat ist wie ein Schlüssel für neue Türen. Hinter der Tür kann ein Praktikum, ein neuer Job oder ein neuer Sprachkurs sein. Wichtig ist, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und zu benutzen. Im Schrank nützt er nichts, benutzen ist wichtig“, so die ermunternden Worte der engagierten Lehrerin, die während des Kurses für alle Anliegen der Frauen ein offenes Ohr hatte.

Auch Cornelia Tigges-Schwering, neue Leiterin des Migrationsdienstes an der Bergstraße, ermutigte die Frauen aus Syrien, Pakistan, Polen, Bangladesh, Somalia und Eritrea nach diesem Erfolg weiter zu machen. Sie lud alle Frauen donnerstags um 15 Uhr zum Internationalen Familiennachmittag in das Bensheimer Café Klostergarten, Klostergasse 5a ein. „Bei Kaffee oder Tee wird gespielt, gelacht aber auch weiter deutsch gelernt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie vorbeikommen.“

Die Nachfrage nach den Frauenintegrationskursen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden, ist groß. In Bensheim und Heppenheim laufen derzeit fünf Kurse, ein weiterer beginnt im April in Heppenheim. Geplant sind ein neuer Kurs in Einhausen und ein weiterer in Bensheim.

Alle Kurse werden mit Kinderbetreuung angeboten, damit die Frauen den Kopf fürs Lernen der deutschen Sprache frei haben. Das bedeutet für die Organisation dieser Kurse eine große Herausforderung. Daher dankte die Dienststellenleiterin allen, die zum Gelingen des Kurses beigetragen haben. So auch den Caritasmitarbeiterinnen Barbara Hammon und Stefanie Eckel, die die Frauen sozialpädagogisch und verwaltungstechnisch betreuen.

Das Zertifikat Integrationskurs ist für die Aufenthaltsverfestigung in Form einer Niederlassungserlaubnis und zur Einbürgerung zwingend erforderlich. Alle Frauen, die für sich einen Hilfebedarf sehen, können sich beim Migrationsdienst unverbindlich informieren. red

