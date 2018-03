Immer mehr ausgesetzte und kranke Tiere

Anzeige

Bensheim.Immer mehr Arbeit gibt es beim Tierschutzverein Bensheim. Das größte Problem sind ausgesetzte und verwilderte, oft kranke und verletzte Katzen. In Heppenheim wurde eine Katze mit ausgestochenem Auge aufgegriffen, in Lorsch ein Tier mit einem Kieferbruch und eine mit einer verletzten Pfote, in den Kleingärten waren drei junge Kätzchen ausgesetzt worden, sie waren schwer an Katzenschnupfen und Durchfall erkrankt.

Von überall her werden dem Verein herrenlose Katzen mit schweren Verletzungen gemeldet. Seit 30 Jahren kümmert sich der Tierschutzverein Bensheim um diese bedauernswerten Tiere, für die sich niemand interessiert.

Statistisch gesehen sind Katzen, die dem Verein gemeldet werden und die die Mitarbeiterinnen des Vereins abholen, in folgende Kategorien einzuteilen: Bei wenigen handelt es sich um tote Tiere, etwa 25 Prozent sind verletzt, meist schwer, 80 Prozent sind krank, dazu voller Parasiten und fast alle aufgegriffenen Katzen sind unkastriert. Dies ist besonders unverständlich, da der Verein von Beginn an jedem die kostenlose Kastration anbietet. Bei der Kastration, die im Volksmund oft fälschlicherweise als Sterilisation bezeichnet wird, werden in Vollnarkose beim Kater die Hoden und bei der Kätzin die Eierstöcke entfernt. Erst danach ist ein Zusammenleben mit dem Menschen möglich, da sowohl die Dauerrolligkeit der Kätzin als auch das übel riechende Markieren des Katers an Möbeln entfallen.