Impulse für die berufliche Zukunft

Bensheim.Die Heinrich-Metzendorf-Schule bietet innerhalb der Fachoberschule (FOS) die Fachrichtungen Technik und Wirtschaft an. Wer sich jetzt für einen der Schwerpunkte Bautechnik, Informationstechnik, Maschinenbau oder Ernährung und Hauswirtschaft interessiert, ist an der Schule genau richtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Projektpräsentationen, die im Laufe der Woche stattfanden, wurden unter anderem folgende Themen fokussiert.

Maschinenbau: In diesem Schuljahr standen Bierkasten-Karts im Zentrum der Projekterarbeitungen und Präsentationen, die mit mechanischem und/oder elektrischem Antrieb ausgestattet sein sollten.

Bautechnik: Im Rahmen des kooperativen Lernens haben die Schüler Doppelhäuser geplant. Der kooperative Aufgabenanteil bestand darin, sich auf eine gemeinsame Dachform und ästhetisch stimmige Außenansichten mit symmetrisch angeordneten Fenstern und Türen zu einigen.

Informationstechnik: Die Schüler erprobten und erlebten die Vernetzung von schulischem, universitärem und betrieblichem IT-Wissen und IT-Können an konkreten Fallbeispielen und in Echt-Situationen. Zudem wurden umfangreiche fächerübergreifende Projekte abgewickelt. Dabei spielten auch Codierverfahren wie Substitutions- und Transpositionschiffren eine Rolle. In diesem Jahr hatte sich für die 12. Klasse sogar die Möglichkeit ergeben, mit ihren Fachlehrern das CERN in Genf zu besuchen.

Ernährung und Hauswirtschaft: Im Rahmen des Projektes „Alternative Ernährungsformen am Beispiel von vegetarischen Ernährungsweisen“ beschäftigten sich die Schüler mit den Formen des Vegetarismus, den Gründen und Motiven von Menschen, die sich vegetarisch ernähren, der Nährstoffversorgung bei dieser Ernährungsweise und der praktischen Umsetzung.

Absolventen der Fachoberschule sind berechtigt, Hochschulen (frühere Fachhochschulen) oder duale Hochschulen (frühere Berufsakademien) zu besuchen. Unabhängig vom gewählten FOS-Schwerpunkt bleibt die Wahl des Studienfachs den Studierenden freigestellt.

Die Fachoberschule der Metzendorf-Schule mit ihren beiden Fachrichtungen Technik und Wirtschaft setzt wichtige Impulse für die berufliche Zukunft Jugendlicher und junger Erwachsener, zumal momentan die Karrierechancen – vor allem für technische Berufe – ausgezeichnet sind und auch jungen Frauen viele Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um die FOS zu besuchen? Das Zeugnis des mittleren Bildungsabschlusses muss mindestens befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch aufweisen und keines der genannten Fächer darf schlechter als ausreichend sein.

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung: Das Zeugnis des mittleren Bildungsabschlusses muss mindestens befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch aufweisen und keines der genannten Fächer darf schlechter als ausreichend sein. Nicht hinreichende Noten können durch ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 ersetzt werden.

Bewerbungen können jederzeit noch eingehen. Es stehen noch Plätze in den Schwerpunkten Bautechnik, Informationstechnik, Maschinenbau sowie Ernährung und Hauswirtschaft zur Verfügung. Das Anmeldeformular zur Fachoberschule steht auch als Download auf der Homepage der Schule bereit.

Anmeldungen und Informationen zur FOS bekommt man bei der Heinrich-Metzendorf-Schule, Telefon 06251/84790, E-Mail: heinrich-metzendorf-schule@kreis-bergstrasse.de. red

Info: Weitere Infos im Internet unter www.metzendorfschule.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019