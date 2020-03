Impulse-Stiftung hilft Menschen in Not

Bensheim.Auch im vergangenen Jahr konnte die Impulse-Stiftung mit Sitz in Bensheim schwerstkranken Menschen helfen, die in eine finanzielle Notlage geraten waren. Wie Jürgen L. Fink, stellvertretender Vorsitzender und verantwortlich für die administrative Arbeit, berichtete, wurden 15 Personen unterstützt.

Gegründet wurde die Impulse-Stiftung 1996 von Friedrich Löffler und Hans-Werner von Stutterheim. Seit 2013 arbeitet die Impulse-Stiftung eng mit der Hospiz-Stiftung Bergstraße zusammen.

Unterstützt wurde im vergangenen Jahr unter anderem ein Patient, der bereits 2016 die Diagnose Lungenkrebs erhalten hatte. Er musste sich einer Chemotherapie und einer Strahlentherapie unterziehen. Von der Erkrankung ist er nach wie vor sehr gezeichnet. Im Oktober letzten Jahres musste er erneut an der Lunge operiert werden. Noch nicht richtig erholt, wurde er von einem Auto angefahren und erlitt einen Armbruch.

Die letzten Wochen hatten ihn körperlich wie psychisch sehr stark mitgenommen. Denn neben den gesundheitlichen Sorgen hat er auch große finanzielle Probleme – er lebt am Existenzminimum. Die Impulse-Stiftung reagierte auf den Hilferuf wie gewohnt zeitnah und unbürokratisch.

Angespannte Situation

Im April 2019 brach für eine rumänische Familie, die mit ihrem achtjährigen Sohn in Deutschland lebt, die Welt zusammen. Zunächst wurde bei der Ehefrau Nierenkrebs diagnostiziert. Die Entfernung des Organs war erforderlich. Noch während ihres Krankenhausaufenthalts verschlechterte sich plötzlich der Gesundheitszustand des Ehemannes. Auch bei ihm wurde eine Krebserkrankung festgestellt. Die finanzielle Situation der Familie ist sehr angespannt. Derzeit hat sie so wenig Geld, dass kaum etwas für Nahrungsmittel und Kleidung übrig bleibt. Auch hier half die Impulse-Stiftung in der äußerst schwierigen und belastenden Situation.

Ein dritter Fall soll nicht unerwähnt bleiben. Für die alleinstehende Frau war die Diagnose Brustkrebs ein schwerer Schicksalsschlag. Nach der Chemotherapie und einer brusterhaltenden Operation folgte die Strahlentherapie. Die Behandlungen haben der Frau körperlich und psychisch schwer zugesetzt. Trotz ihrer bescheidenen Lebensweise geriet sie in wirtschaftliche Not. Auch ihr half die Impulse-Stiftung, so dass sie die notwendigen Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen konnte.

Vorstandsvorsitzender, und Pfarrer i.R. Rüdiger Bieber weist darauf hin, dass die Impulse-Stiftung nur helfen kann, „wenn Menschen bereit sind, Schwerkranke in einer finanziellen Notlage zu unterstützen. Umso dankbarer sind wir, dass inzwischen auch aus der Bergsträßer Region Spenden eingehen.“

Die Stiftung hatte vor wenigen Jahren ihren Sitz von Heidelberg nach Bensheim verlegt und wird nun in einer Bürogemeinschaft mit der Hospiz-Stiftung Bergstraße erfolgreich weitergeführt. Ein Merkblatt klärt darüber auf, welche Unterlagen erforderlich sind, um eine Hilfeleistung zu beantragen. Es bedarf vor allem eines formlosen schriftliche Antrags, eines ärztlichen Attests und einer amtlichen Bescheinigung über die Vermögensverhältnisse. Der Antrag ist zu senden an: Impulse-Stiftung, Margot-Zindrowski-Haus, Sandstraße 11, 64625 Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020