. . . bis zum Big Ben in London

Weltweit versinken auch die berühmtesten Wahrzeichen der Welt im Dunkeln: Vom Big Ben in London bis zum Burj Kalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt, von der chinesischen Mauer bis zur Christusstatue in Rio de Janeiro.

Nach Angaben des WWF werden sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt beteiligen. Begonnen hat das inzwischen globale Ereignis 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten begangen. Allein in Deutschland nehmen 360 Städte teil. ps

