In der Bachgasse pulsierte einst das Leben

Auerbach.„Hier hat der Bär gesteppt. Die Bachgasse war früher so etwas wie die Hauptstraße von Auerbach.“ Ralph Stühling vom Kur- und Verkehrsverein zählte Geschäfte und Läden auf, die dort einmal florierten und die es längst nicht mehr gibt: Eine Bäckerei und eine Metzgerei, einen Lebensmittelladen, eine Drogerie und weitere andere Einkaufsmöglichkeiten, Handwerksbetriebe und Bauernhöfe. „Hier hat das Leben pulsiert“, betonte Stühling. Schließlich wollte auch der fürstliche Hofstaat der Landgrafen und Herzöge von Hessen-Darmstadt, der jedes Jahr durch die Bachgasse in die Sommerresidenz ins Fürstenlager zog, versorgt sein.

Geblieben sind bis heute eine Vielzahl von Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die als Kulturdenkmäler unter Denkmalschutz stehen. Insgesamt 21, darunter die ehemalige Synagoge und die alte Dorfmühle, zählen dazu und bergen ausreichend Stoff für spannende Geschichten und nette Anekdoten.

Als Ausgangspunkt für seinen zweiten Themenrundgang hatte der Auerbacher Kur-und Verkehrsverein den Dorfplatz gegenüber dem Alten Rathaus in der oberen Bachgasse gewählt. Die Gruppe der Teilnehmer, zu der sich auch Ortsvorsteher Robert Schlappner und Stadtrat Hans Seibert gesellten, machte anschließend Halt auf dem Dr. Lommel-Platz unterhalb des Fürstenlagers und in der Evangelischen Bergkirche. In der Abenddämmerung ging es dann den Kirchweg abwärts.

Mit den kurzweiligen geführten Spaziergängen durch ein bestimmtes Viertel hat sich der Verein auf neues Terrain begeben. Er möchte mit diesem Angebot den Heimatort noch näher an die Bürger heranrücken und Neubürger informieren.

Ralph Stühling hatte wieder eine ganze Menge interessanter Stories „ausgegraben“, beispielsweise jene über die wechselhafte Vergangenheit des Alten Rathauses. 1858 erbaut diente das Gebäude zunächst als Verwaltungssitz, später gingen dorthin 20 Jahre die Auerbacher Schüler täglich zum Unterricht. Heute tagen dort die Stadtteildokumentation, der Ortsbeirat und andere Institutionen und Vereine.

Dass in die gegenüberliegende Dorfmühle, die älteste Mühle am Ort, nach einem langen Dornröschenschlaf eine gut gehende Gastronomie gezogen ist, gehörte zu den erfreulichen Nachrichten.

Verkehrskollaps am Wochenende

Dass die obere Bachgasse insbesondere an den Wochenenden regelmäßig vor dem Verkehrskollaps steht, ist zwar nichts Neues, aber unbefriedigend allemal: Es herrscht Mangel an Parkmöglichkeiten für die Besucher des Fürstenlagers. Immer wieder werden Ideen eingebracht und Vorschläge diskutiert, wie man die prekäre Lage entschärfen kann. „Wir sind mit potentiellen Partnern im Gespräch“, erklärte Ortsvorsteher Schlappner, der eine schnelle Lösung des dauerhaften Problems nicht versprechen konnte.

Auch die in den 80er Jahren heftig geführte Diskussion über den Ausbau der Bachgasse und des offenen Bachlaufs war Thema beim Rundgang. Stühling erinnerte an Bürgerversammlungen und an den Beschluss für ein offenes und gleichzeitig reguliertes Rinnsaal nach dem so genannten Freiburger Prinzip.

Vorbei am ehemaligen Cafe Klier zog die Gruppe zur „Frühmess“, dem Parkplatz vor dem ehemaligen Jägerhaus – dem heutigen Café Luise.

Laut Überlieferung stand hier die erste Kirche von Auerbach. Manfred Zander vom Kur- und Verkehrsverein konnte berichten, dass der Reformpädagoge Bernd Uffrecht bis 1919 im Jägerhaus eine „Freie Schul- und Werkgemeinschaft“ – ähnlich der späteren Odenwaldschule von Schulgründer Paul Geheeb – betrieb.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018