In der Bibliothek wird nicht nur gelesen

Bensheim.Der Fraktionsvorstand der Grünen Liste Bensheim (GLB) besuchte die Stadtbibliothek, um sich im Gespräch mit Leiterin Gudrun Ehret und ihrer Stellvertreterin Winni Lechterbeck sowie Eigenbetriebsleiter Thomas Herborn über Neuerungen und die Entwicklung der städtischen Einrichtung informieren zu lassen.

Kann man in der Stadtbibliothek WLAN nutzen?

Ein Wunsch aus der Zukunftswerkstatt Innenstadt 2030 ist ein flächendeckendes und kostenfreies WLAN auch in der Stadtbücherei. Bisher müssen 50 Cent pro 30 Minuten für den Zugang gezahlt werden. Durch einen gemeinsamen Antrag der Koalition in der Stadtverordnetenversammlung soll dies umgesetzt werden, führt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier aus. Die Internetleistung in der Bibliothek soll verdoppelt werden und das WLAN rund um die Einrichtung künftig bis 22 Uhr kostenlos nutzbar sein. Die Online-Ausleihe ist heute schon rund um die Uhr nutzbar.

Wie kann man ausgeliehene Medien zurückgeben?

Seit Januar 2019 gibt es vor Ablauf‘ der Ausleihfrist eine Erinnerungsmail an die Leser. Für die Rückgabe der Medien außerhalb der Öffnungszeiten steht die etablierte Rückgabebox zur Verfügung.

Wie entwickelt sich die Online-Ausleihe?

Für die Nutzer der Stadtbibliothek stehen im Hessischen Onlineverbund 202 116 digitale Lizenzen zur Verfügung. Die Online-Medien Ausleihe wächst stetig. Lag der Anteil in 2012 noch bei 3,1 Prozent aller Ausleihen, so stieg er in 2018 auf 20 Prozent.

Der Medienbestand in den Regalen der Bibliothek nimmt leicht ab. Die gewonnene Fläche wird für Arbeitsplätze benötigt. Diese sind besonders bei Schülern zur Vorbereitung auf das Abitur begehrt. Die Bibliothek hat eine Fläche von 900 Quadratmetern.

Wie viele Besucher werden im Durchschnitt gezählt?

Mit durchschnittlich 320 Besuchern pro Tag ist die Bibliothek die am stärksten frequentierte städtische Einrichtung, wurde von Thomas Herborn berichtet. „Als Publikumsmagnet sorgt sie für eine Belebung der Innenstadt. Verlängerte Öffnungszeiten würden für noch mehr Belebung auch in den Abendstunden und an den Schließtagen sorgen“ , betont GLB-Stadtverordneter Moritz Müller.

Welche besonderen Angebote gibt es?

Das Angebot der Stadtbibliothek reicht vom Zwergenschmökern über das Bilderbuchkino, Lesen auf der Insel und dem Schüler-Center bis zum Lesecafé mit über 70 Zeitschriften und Zeitungen sowie Besuch von Schulklassen und Kindergarten-Führungen.

Es gibt viele Kooperationspartner und regelmäßige Veranstaltungen in der Bibliothek berichtete Gudrun Ehret.

Hatte der Wasserschaden bleibende Folgen?

Wegen des großen Wasserschadens musste die Bibliothek 2017 sieben Wochen geschlossen werden. Es haben sich glücklicherweise keine bleibenden Beeinträchtigungen ergeben. Die Sanierungskosten wurden von der Versicherung bezahlt.

Gut angelegtes Geld

Wann kommt der Verzicht auf Plastiktüten?

Den Grünen ist wichtig, dass keine Plastiktüten mehr zum Schutz der Bücher verkauft werden. Laut Auskunft der Mitarbeiterinnen geschah dies nur in Ausnahmefällen zum Schutz der Bücher bei Regenwetter. Der Magistrat hat signalisiert, diese Forderung aufzunehmen, und will eine andere Lösung finden.

Wie hoch ist die Subvention für die Einrichtung?

„Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Jahresbudget von 500 000 Euro für die Stadtbibliothek ist gut angelegtes Geld“, betont Thomas Götz, stellvertretender GLB-Fraktionsvorsitzender. red

