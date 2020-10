In der Heimat der Ahnen

Gronau.Nachfahren deutscher Auswanderer, die sich um 1760 in Dänemark angesiedelt haben, besuchen alle zwei Jahre Ortschaften an der Bergstraße und im vorderen Odenwald, aus denen ihre Familien stammen.

So kam auch in diesem Jahr wieder eine Reisegruppe nach Gronau zu Besuch. Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit und Norbert Hebenstreit von der Stadtteildokumentation Gronau begrüßten die Reisegruppe am Römer. Auch Lydia und Harald Baier, die aus einer familiengeschichtlichen Verbundenheit mit den Auswanderern immer an den Empfängen teilnehmen, waren vor Ort.

Heidi Unrath, Ortsbeiratsmitglied und Ansprechpartnerin der Begegnungsstätte im alten Schulhaus, bewirtete die dänischen Gäste mit Gronauer Wein. Pfarrerin Uta Voll gab Einblicke in die Geschichte der Gronauer Kirche Sankt Anna von 1834 und des Vorgängerbaus. Zum Abschluss spielte Voll auf der wertvollen Dreymann-Orgel von 1836 noch zwei Choräle, gesungen werden durfte aufgrund der Corona-Regeln aber nicht.

Ein Gang durch die derzeitige Straßenbaustelle im Oberdorf rundete das Programm ab. Dabei kam es auch zu Begegnungen mit den Familien Marquardt und Filbert, aus denen Gronauer unter schwierigen Bedingungen nach Dänemark ausgewandert waren und den Kartoffelanbau in ihre neue Heimat gebracht hatten. Daher rührt auch die noch heute genutzte Bezeichnung „Kartoffeldeutsche“.

Etliche Besucher nutzen abschließend die Möglichkeit zum Kauf von Gronauer Wein, den sie sich in der in der dänischen Heimat schmecken lassen wollen. Andreas Schratt von der Stadtteildokumentation Gronau hielt den Empfang und die Dorfführung fotografisch fest. Im Vorfeld der Reise war lange nicht klar gewesen, ob die Fahrt angesichts von Quarantäneregeln überhaupt stattfinden kann, sagte Aksel Kramer, Vorsitzender des Vereins „Kartoffeltyskerne på Alheden“ (Karfoffeldeutsche auf der Alheide).

Umso mehr freuten sich die Nachfahren der Auswanderer, dass sie nun unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln die Heimat ihrer Ahnen besuchen konnten. Beim nächsten Besuch in zwei Jahren soll es zu einer Stippvisite in Schönberg kommen.

Auch von dort waren im 18. Jahrhundert Einwohner nach Dänemark ausgewandert. red

