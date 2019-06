In der Projektwoche raus aus der Schule, ab in die Natur

BENSHEIM.Raus aus den Klassenräumen, rein in die Natur, hieß es Ende vergangener Woche in der Bensheimer Kirchbergschule. In den Tagen zuvor hatten sich die Schüler der Grundschule und der Förderschule während einer Projektwoche mit dem Thema Wald beschäftigt. Waldspiele, Waldkunst, Tiere im Wald, Survival-Tipps, vieles war Thema. Den Abschlusstag erlebten die Mädchen und Jungs am Blauen Türmchen. Neben vielen Informationen standen natürlich auch Spiel und Spaß auf dem Programm. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019