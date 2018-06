Anzeige

Für den Nachmittag ist eine einstündige Schifffahrt am Main eingeplant, und zum gemütlichen Ausklang geht es in eine Apfelweinwirtschaft nach Sachsenhausen.

Mitfahren können nicht nur SPD-Mitglieder, sondern auch alle an dieser Tagesfahrt interessierten Bürger. Abfahrt ist in Bensheim am 11. August um 9 Uhr am Bensheimer Omnibusbahnhof, die Rückkehr ist vor 21 Uhr vorgesehen.

Anmeldungen erbitten die Bensheimer Sozialdemokraten bis spätestens 1. August bei Walther Fitz (Telefonnummer 06251/61456, Mail: Walther.Fitz@t-online.de) oder bei Kurt Manich (Telefon 06251/61806, Mail: KurtManich@aol.com). wf

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.06.2018