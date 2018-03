Anzeige

Dies spiegelt sich in der hohen Erfolgsquote der Absolventen in den Abschlussprüfungen wider. Der gute Mix zwischen Theorie und Praxis schafft darüber hinaus ein lernförderliches Klima. „Unsere Schülerinnen und Schüler wissen, wofür sie lernen“, so Dr. Schlagentweith.

Voraussetzung für die Aufnahme in die einjährige Fachoberschule Typ B ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Wer noch keine Ausbildung durchlaufen hat, kann die Fachhochschulreife ebenfalls erlangen. In diesem Fall besucht man die zweijährige Fachoberschule Typ A. Diese bietet die Schwerpunkte Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheitslehre und Wirtschaftsinformatik an. Dabei richtet sich der Schwerpunkt der Fachoberschule nach der bisherigen inhaltlichen Ausrichtung der Ausbildung. Wer etwa eine Berufsausbildung als Bankkaufmann oder Steuerfachangestellter erfolgreich abgeschlossen hat, wählt die Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung.

Auf dem Stundenplan stehen neben den allgemeinbildenden Fächern auch Marketing, Rechnungswesen und Projektmanagement. Ebenso können als Fachrichtungen Gesundheitslehre oder Wirtschaftsinformatik gewählt werden, wobei eine entsprechende Ausbildung aus dem Gesundheits- oder EDV-Bereich vorausgesetzt wird.

Der Abteilungsleiter der Fachoberschule, Dr. Dirk Schlagentweith, berät auch im persönlichen Gespräch. Termine können über das Sekretariat, Telefon 06251/10650 vereinbart werden. red

Info: Detaillierte Informationen unter www.karlkuebelschule.de

Donnerstag, 08.03.2018