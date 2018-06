Anzeige

Bensheim.Viel besser hätten die Bedingungen für die Vereinsmeisterschaften der Modellflieger-Gruppe Bensheim am Wochenende auf dem Modellflug-Gelände an der Stubenwaldstraße nicht sein können. Bei angenehmen Temperaturen und mäßigem Wind konnten in zwei Kategorien die Modell-Piloten ihr Können unter Beweis stellen.

Morgens starteten die Elektro-Segelflugmodelle, die mittels Elektromotor auf eine vom Piloten frei wählbare Höhe gebracht wurden. Nach dem Abschalten des Antriebs klickten die Stoppuhren und der Pilot musste nach genau 180 Sekunden in etwa zehn Meter Höhe ein virtuelles Tor durchfliegen, um danach mit erneuter Motorkraft einen weiteren Steigflug zu absolvieren.

Nach dem zweiten Steigflug und Abschalten des Motors erfolgte eine weitere Zeitmessung von 180 Sekunden. Maximale Punkte erhielt derjenige, der sein Flugmodell exakt nach 180 Sekunden genau auf einer 20 Meter langen Schnur landete.