In Gronau wird ein 15 Meter hoher Maibaum gestellt

Gronau.Am Samstag, 4. Mai, soll es im Dorfzentrum von Gronau etwas Besonderes geben. So plant die SG Gronau auf dem freien Platz vor dem „Römer“ die erste „Maibaumstellung“ im oberen Meerbachtal. Unter der Federführung vom zweiten Vorsitzenden des Vereins, Friedel Dingeldey, Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt und dem stellvertretenden Gronauer Ortsvorsteher Frank Dingeldey wurde der 15 Meter hohe Maibaum gefällt und Richtung Dorfzentrum transportiert.

Mittlerweile wurde die Rinde abgeschält, dieser Tage wird der Stamm in grünen und weißen Farben verziert, so dass er am Tage der Maibaumerstellung von den Spielern der Fußballball-Seniorenmannschaft an Ort und Stelle transportiert und unter den Klängen der Musikkapelle feierlich aufgestellt werden kann.

Im Anschluss wird das Original Odenwaldset, eine acht Mann starke Blaskapelle, mit Gesang für musikalische Unterhaltung vor der Kirche sorgen. Ein besonderer Highlight verspricht zusätzlich der erste Gronauer Tauziehwettbewerb zu werden, hier messen die teilnehmenden Mannschaften (eine Mannschaft besteht aus sechs Personen, gerne sind auch Gruppen aus der Umgebung willkommen) ihre Kräfte untereinander. Geschick und Muskelkraft entscheiden über den Sieg.

Auf den Sieger wartet als Hauptpreis ein 30-Liter-Fässchen Bier oder ein Gasgrill. Natürlich ist in dieser Zeit durchgehend für warme Speisen und kühle Getränke gesorgt, ab 15 Uhr wird zusätzlich die Cafeteria geöffnet sein. Zum Abschluss des Spektakels wird ab 17 Uhr nochmals der „singende Landwirt“ Gerhard Pfeiffer aus „Raalboch“ für Unterhaltung sorgen.

Die Veranstalter bitten bereits jetzt alle Mannschaften, die beim Tauziehwettbewerb mitmachen wollen, sich bei Manfred Mößinger oder Klaus Werner zu melden, damit sie die Durchführung vorausschauend planen können. kw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019