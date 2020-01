In Jugendjahren den Aufstand geprobt

Bensheim.Das Buch „Rockin‘ Rausch“ von Andel Müller charakterisierte der Bergsträßer Anzeiger in seiner Rezension auch als „finale Aufarbeitung eines Lebens, das die 68er Bewegung aus der Provinz-Perspektive miterlebt hat.“ In Darmstadt und Bensheim sei der außerparlamentarische Rebellensturm ein laues Lüftchen geblieben.

Immerhin benötigte Müller nach einer rebellischen Schüler-Streikwoche in Darmstadt und dem darauf wegen „Rädelsführerschaft“ folgenden Rausschmiss vom dortigen Ludwigs-Georg-Gymnasium „Schulisches Asyl“ am Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim. Mittlerweile ist es Zeit für einen kritischen Rückblick und die Frage, wie es mit der Zivilcourage heute bestellt ist. Am Sonntag, 2. Februar, wird Andel Müller (Bild) ab 11 Uhr im Eysoldt-Foyer des Parktheaters in Bensheim lesen, erzählen und diskutieren. Eingeladen sind nicht nur alle, die sich an „68“ erinnern, sondern auch Musikfreunde und nicht zuletzt Schüler, Lehrer und Eltern aus dem Umfeld der Bensheimer Schulen.

Andel Müller hat nach seinem Abitur 1971 am AKG und dem Germanistik- und Politikstudium 30 Jahre unterrichtet. 1996 eröffnet Müller zusammen mit Rainer Wieczorek das Literaturhaus Darmstadt, das er 15 Jahre lang leitete.

„Was lange gärt, wird endlich Wut!“ – ein Sponti-Spruch, der unübersehbar den Pulsschlag des Buches bestimmt. „Ein beherzter Polit-Kampf im Sound der Beatles, der Kinks, der Doors und der Moody Blues. Eine autobiografisch gefärbte Forschungsreise in das Gefühl einer Zeit, die in der privaten wie öffentlichen Retrospektive so häufig verklärt und gestreichelt wird“, wie Rezensent Thomas Tritsch im Bergsträßer Anzeiger anmerkte.

Den Zugang zum AKG ebnete Müller der damalige Direktor Bernhard Steiner, den er duzte und regelmäßig zum Skatspielen traf. Unweit des Bensheimer Marktplatzes, wo die Schüler damals für mehr Schülerrechte und Chancengleichheit in der Bildung demonstrierten, wird Müller nun nach Jahrzehnten erstmals über sein politisches, musikalisches und pädagogisches Leben in der Provinz sprechen.

Die Bevölkerung ist eingeladen, der Eintritt ist frei. red

