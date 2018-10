In Myanmar tagelange Fußmärsche bis zur Klinik

Bensheim.Ständige Transparenz über eingesetzte Medikamente und die Erreichbarkeit der Einrichtungen sind wichtige Kriterien für die Unterstützung von Kliniken im Dschungel zwischen Thailand und Myanmar. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Asiens vergessene Kinder“ (AvK) deutlich.

Vorsitzender Dr. Michael Schütz erläuterte, warum er die Hilfe künftig auf drei Kliniken im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar sowie auf ein „Safe House“ konzentrieren möchte, in dem traumatisierten Flüchtlingen mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen sowie HIV-Patienten geholfen wird.

Hygienische Mängelzustände

Es sind immer wieder berührende Bilder, die bei den jährlichen Besuchen von Dr. Schütz und dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Albert Wollbeck in der Dschungelklinik Htee Ler Par entstehen. Familien legen für die Behandlung ihrer Kinder mitunter tagelange Fußmärsche zurück.

Oft sind die Erkrankungen auf hygienische Mangelzustände zurückzuführen. Die Krankheitsbilder reichen von Magen-Darm-Erkrankungen über chronische Hautinfektionen und Malaria bis zu Infektionen der Atemwege. Auch Schwangerschaftskomplikationen werden behandelt.

Sowohl diese Klinik, als auch das Krankenhaus Mae Ka Tha und die Ambulanz im Flüchtlingslager Pa La U sind drei Projekte, die auch künftig die feste Unterstützung des Vereins erhalten werden. Der langjährige Kontakt zu Dr. Netek Sakda, dem medizinischen Leiter der Einrichtungen, sowie regelmäßige E-Mails, die den Einsatz der von AvK zur Verfügung gestellten Medikamente und Hilfsmittel dokumentieren, sorgen für die nötige Transparenz.

Genau diese Transparenz bei den Rapports vermisste der Vorsitzende bei der Dschungelklinik Htee Hta, weshalb er dieser Einrichtung ebenso eine Absage erteilte wie der im militärischen Sperrgebiet von Myanmar gelegenen U Wai Klo-Klinik. Die Zwei-Tages-Reise dorthin ist zu risikoreich und mit erheblichen Einreiseschwierigkeiten verbunden.

Der Finanzierungsbedarf einer abgelegenen Lepraklinik in Moulmaine übersteigt die finanziellen Möglichkeiten des Vereins, so dass Dr. Schütz den Mitgliedern vorschlug, dieses Projekt nicht ins Hilfsprogramm aufzunehmen.

Traumatisierte Menschen

Als neues, festes und nunmehr viertes Projekt genehmigte die Mitgliederversammlung hingegen das „Safe House“ in Sangkhlaburi, wo sich die Hebamme und Krankenschwester Yoriko Jinno zusammen mit Dr. Sakda federführend um traumatisierte und von HIV betroffene Menschen kümmert, was in Ländern wie Thailand und Myanmar ohnehin Seltenheitswert hat.

AvK will dort mit Spendengeldern Nahrungsmittel stellen. Nach zwei Besuchen im „Safe House“ sind Dr. Schütz und Albert Wollbeck vollkommen überzeugt von der Einrichtung und der dort geleisteten Hilfe.

Insgesamt konnte AvK im vergangenen Jahr den Kauf von Medikamenten, medizinischer Hilfsmittel und Ausbildungsmaßnahmen von Pflegern mit 15 188 Euro unterstützen, wie Kassenwartin Annette Schütz den Mitgliedern bekanntgab.

Übrigens: Sämtliche Kosten für Flüge und anfallende Reisekosten werden selbstverständlich weiterhin von den Teilnehmern der Hilfseinsätze getragen. So können die eingegangenen Spenden voll und ganz den Bedürftigen in den unterstützten Projekten zur Verfügung gestellt werden. dra

