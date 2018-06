Anzeige

Bensheim.Mit Unterstützung der Exmouth Language School (ELS) unter Leitung der ehemaligen Realschulrektorin der Geschwister-Scholl-Schule Martina Barnewold hatte die erste Schülerin der Schule die Möglichkeit, ihren Traum eines Auslandsjahres wahr werden zu lassen, aus dem wie berichtet nachher sogar zwei Jahre wurden.

In Exmouth, einer Kleinstadt an der Südwestküste Großbritanniens in der Grafschaft Devon, mit Fußweg zum Strand, erlebte die mittlerweile 16-jährige Helena seit September 2016 einen aufregenden Lebensabschnitt. Im Juni 2018 konnte sie nun ihren tollen Aufenthalt mit dem mittleren Schulabschluss, dem sogenannten „General Certificate of Secondary Education (GCSE)“ am Exmouth Community College abschließen und kehrt nun wieder zurück an die Bergstraße. In Großbritannien absolvieren landesweit alle Schüler nach der 11. Klasse das „GCSE“, die wichtigste Abschlussprüfung für die Sekundarstufe I („Key Stage 4“) – auch wenn sie danach zur Erlangung der Hochschulreife noch die Oberstufe („A-Levels“) besuchen. Der Abschluss muss von allen Schülern bestanden werden und so lange Jahr für Jahr wiederholt werden, bis es klappt.

Es gibt dabei zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen für jedes Fach, entweder „Foundation Level“ oder „Higher Level“. Nach fünf Prüfungswochen mit insgesamt 24 Prüfungen in elf Fächern mit jeweils eineinhalb bis zweieinhalb Stunden pro Prüfung kann nun endlich gefeiert werden. Am Tag der letzten Prüfung veranstaltete das Exmouth Community College ein Barbecue für alle Absolventen – und am 5. Juli findet ein Abschlussball, der sogenannte „Prom“, statt.