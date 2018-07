Anzeige

Schönberg.Schon bei den Ortseinfahrten nach Schönberg in Richtung Lautertal und in Richtung Bensheim fällt es deutlich ins Auge: Der Turm der Marienkirche glänzt durch das bis zum Kreuz an der Spitze angebrachte Gerüst.

Hornissen-Alarm im Turm

Innerhalb von drei Wochen – unterbrochen durch Hornissen-Alarm – hat die Gerüstbaufirma Hess aus Groß-Bieberau den Kirchturm durch ein modernes Stahlrohrgestänge eingerüstet und ermöglicht damit in den nächsten Monaten im ersten Sanierungsabschnitt der Steinmetzfirma Büttner, Rodgau-Jügesheim, die Arbeiten in und am Turm.

Aus Gründen der Arbeitssicherheit, so berichtet der Kirchenvorstand, muss allerdings für einen längeren Zeitraum das Glockenläuten eingestellt werden. Keine leichte Zeit für die, welche ihren Tagesablauf durch das harmonische Läuten um 7, 11 und 19 Uhr getaktet haben. Leider muss auch das gewohnte Ausläuten in einem Sterbefall oder bei Ankunft eines Neubürgers ausfallen.